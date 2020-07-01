Почему вредно пить сырое молоко

Ученые из Калифорнийского университета провели новое исследование, которое показало, что непастеризованное коровье молоко может содержать огромное количество генов, устойчивых к антибиотикам.

Считается, что сырое молоко содержит более богатый запас пробиотиков или полезных бактерий по сравнению с пастеризованным молоком. Но исследователи обнаружили, что это не так.

«Нас удивили две вещи, – сообщает автор исследования Джинксин Лию. – Мы не обнаружили большого количества полезных бактерий в образцах сырого молока, а кроме того, если вы оставите сырое молоко при комнатной температуре, оно создаст значительно больше генов, устойчивых к противомикробным препаратам, чем пастеризованное молоко».

Бактерии с генами, устойчивыми к противомикробным препаратам, при передаче их возбудителю могут стать супербактериями, на которые больше не действуют фармацевтические препараты для лечения инфекции или заболевания. Каждый год почти 3 миллиона человек заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией, и более 35 000 человек умирают.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе проанализировали более 2000 розничных образцов молока, включая сырое молоко и молоко, пастеризованное различными способами. Исследование показало, что сырое молоко имеет наибольшую распространенность устойчивых к антибиотикам микробов при комнатной температуре.

Некоторые любят оставить сырое молоко при комнатной температуре для брожения, чтобы получилась простокваша. И употребляя этот продукт, они добавляют в кишечник большое количество генов, устойчивых к противомикробным препаратам. Поэтому любителям простокваши все же советуют сквашивать пастеризованное молоко с помощью специальной заквасочной культуры, которую можно купить в большинстве магазинов. И количество пробиотоков от этого не пострадает.

Источник: rz.com.ua/

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