Под Харьковом медики реанимировали ребенка, у которого остановилось сердце

Под Харьковом медики спасли жизнь маленькому ребенку, у которого остановилось сердце, реанимировав его.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катстароф.

По данным медиков, вызов в город Южный Харьковского района по поводу «ребенок без сознания» поступил в службу скорой помощи 21 августа в 9:51.

Прибывшая на место вызова бригада ЭМП №505 во главе с фельдшером поставила предварительный диагноз: «Мгновенная смерть» и начала проведение двухлетнему пациенту сердечно-легочной реанимации.

Благодаря профессиональным действиям бригады сердечный ритм у мальчика был восстановлен.

Дальнейшие реанимационные мероприятия проводила бригада ЭМП №303 во главе с врачом Онищенко Е.А..

Позже медики «скорой» госпитализировали ребенка вместе с мамой в лечебное учреждение.

«Спасибо всему составу бригад ЭМП 505 и 303, а именно: фельдшеру Тимченко Н.С. и водителю Малахову С.В, врачу Онищенко Е.А., фельдшеру Гулаге В.В. и водителю Есауленко Ю.М. за слаженную и высокопрофессиональную работу. А маленькому пациенту желаем сил и скорейшего выздоровления», - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости