Под Харьковом оштрафована больница

На Первомайскую центральную районную больницу наложен штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ. Было установлено, что больница завысила цены на ряд услуг, в частности на наркологические, психиатрические медосмотры, а также медосмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

Источник: sq.com.ua

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