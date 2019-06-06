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Под Харьковом оштрафована больница
На Первомайскую центральную районную больницу наложен штраф за нарушение антимонопольного законодательства.
Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ. Было установлено, что больница завысила цены на ряд услуг, в частности на наркологические, психиатрические медосмотры, а также медосмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Источник: sq.com.ua
Темы: здоровье, Первомайск, харьков
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