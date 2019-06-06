Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 115

Под Харьковом оштрафована больница

Под Харьковом оштрафована больница

На Первомайскую центральную районную больницу наложен штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ. Было установлено, что больница завысила цены на ряд услуг, в частности на наркологические, психиатрические медосмотры, а также медосмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)
Сегодня 08:15    22
«Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях на бесплатный номер
Сегодня 07:30    54
В Харьков авиацией доставили раненых военных
Сегодня 07:12    67
В Харківському ізоляторі тимчасового тримання пройшли практичні навчання
Сегодня 06:52    52
Мізерна платня, страшні хвороби та смертність на роботі – чому медики масово тікають з російської окупації
Сегодня 06:24    111
Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца
Сегодня 06:15    56
В Академії розпочався візит делегації Національної жандармерії Франції
05.06.2019 08:50    87
Опубликованы фото пробивки на Клочковскую
05.06.2019 08:24    875
12 тисяч випускників Харківщини склали ЗНО з історії України (ВІДЕО)
05.06.2019 08:09    98
Стали известны доходы бюджета Харькова за пять месяцев
05.06.2019 07:38    114
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 