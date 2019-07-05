Под Харьковом выявлен лептоспироз

Лептоспироз обнаружен в Харьковской области по результатам лабораторных исследований, проведенных в 2019 году. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Мелкие млекопитающие, инфицированные лептоспирами, найдены в селе Старица Волчанского района и в Волчанске, поселке Кегичевка, селе Маховик Красноградского района, селе Залинейное Зачепиловского района, селе Березовка Золочевского района.

Как сообщили медики, среди жителей области в текущем году зарегистрировано три случая заболевания лептоспирозом. Все заболевшие заразились во время рыбалки на Печенежском водохранилище в Волчанском районе (2 человека) и пруде в Двуречанском районе (1 человек).

Природные очаги инфекции выявлены в 22 районах области и окрестностях Харькова.

Особую эпидемическую опасность представляют очаги в местах массового отдыха - около Печенежского и Оскольського водохранилищ, рекреационной зоны вдоль р. Северский Донец на территории Чугуевского, Змиевского, Балаклейского районов.

Чтобы предотвратить болезнь, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• избегать купания в незнакомых водоемах, особенно возле участков с густой растительностью и выпасом сельскохозяйственных животных, не заходить в воду при наличии на коже открытых ран и царапин;

• не рыбачить, стоя в воде босиком - нужно пользоваться резиновыми сапогами;

• работы по заготовке сена, уборке урожая на влажной почве, ухода за животными проводить во водонепроницаемой обуви, резиновых перчатках;

• продукты питания хранить в недоступной для мелких млекопитающих таре.

При возникновении подозрения на заболевание необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник: sq.com.ua

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