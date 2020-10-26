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"Подведение кислорода и укомплектование бригад врачей" В Харькове железнодорожные больницы готовятся к приему больных коронавирусом

На Харьковщине за прошедшие сутки обнаружили почти полтысячи случаев коронавируса. Так, по данным Лабораторного центра, Ковид-19 обнаружили в 478 человек, из них 348 - жители города Харькова. Двое пациентов умерли. 

Таким образом в очередной раз Харьковщина возглавила антирейтинг пандемии.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій області - 322 випадки

В ближайшее время к борьбе с коронавирусом подключатся еще две железнодорожные больницы. Их руководители передали перечень первоочередных потребностей в ОГА. Наиболее актуальные сейчас проблемы в больницах "Укрзализныци" - это подведение кислорода и укомплектование бригад врачей, которые будут работать с больными ковид-19. 

По словам генерального директора железнодорожной больницы №1 Виктора Лещенко, сейчас идет формирование медицинских бригад. Больница начнет принимать больных, как только будет готово техническое оснащение и подписан договор с НСЗУ.

Виктор Лещенко, генеральный директор железнодорожной больницы №1

Для підписання з НСЗУ, відносно договору нам потрібно в кожну бригаду анестезіолог, обов язково терапевт і так далі. Всі інші є. Лікарі високопрофесійні, вмотивовані. Ніхто не відмовляється працювати. У мене зараз 5 нових, нормальні ШВЛ. І 6 старих, які практично, вони, фаза 21, йде на короткострокове підключення

9 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в эти выходные получили две железнодорожные больницы, распределяют в зависимости от потребностей. Еще 10 ШВЛов передали областным “инфекционкам”, 5 - чернобыльской больнице. Оборудование приобрели за средства областного бюджета. Также в ближайшее время регион ожидает поставок партии кислородных концентраторов.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Основне питання, яке залишається, навіть два. Перше - це кисень, друге - лікарі. Щодо кисню, на жаль, постачальники на цьому тижні поки що не довіз нам концентратори, за них йде бійня по всій Україні. Ми вже в красній зоні, якщо залишимось, то маємо можливість посилити карантинні заходи. Посилення карантинних заходів, маємо таку практику - травень-місяць - повне зупинення життєдіяльності регіону і міста

Сейчас под контролем в регионе находится более 26 000 человек, в 502 случаях врачи помочь пациентам не смогли.

Агентство Телевидения Новости

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