Похудение к лету без диет: диетологи назвали пять действенных способов избавления от лишнего веса

Многие стремятся избавиться от лишних килограммов, набранных за зиму. Диетологи открывают все новые способы похудения, которые позволят добиться результата, не прикладывая при этом больших усилий и не изнуряя себя диетами. Пять довольно необычных способов, которые помогут сбросить лишний вес к лету, назвали специалисты в области питания.

Исследователи выяснили, что действенными средствами для похудения являются оливковое масло и соевый соус. Последний специалисты советуют использовать во время обжаривания продуктов. А оливковое масло, ложка которого содержит всего 119 ккал, поможет сделать пищу менее калорийной и более здоровой.

Ученые из Университета Сент-Луиса выяснили, что цельнозерновые тосты, съедаемые примерно за полтора часа до сна, помогут за восемь недель избавиться от двух с лишним килограммов.

Эффективным способом похудеть признаны тренировки, которые необходимо выполнять за восемь минут до приема пищи. Двигательная активность перед едой ускорит метаболизм, улучшит работу сердца и других внутренних органов.

Подсчет жевательных движений поможет сделать еду менее калорийной. Исследователи говорят о том, что сорок жевательных движений вместо обычных десяти-пятнадцати гораздо полезнее для тех, кто стремится похудеть.

Мясо ягненка способствует ощутимому сбросу веса. Оно содержит полезную аминокислоту L-Histidine, которая борется с ожирением. Достаточно употреблять мясо ягненка один раз в неделю, и вы значительно снизите свой вес, говорят ученые.

Источник: golos.ua

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