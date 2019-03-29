Похудеть получится быстрее, если каждый день съедать шоколадку

Эксперты рассказали, как можно эффективно схуднуть на «шоколадной диете», не отказываясь от любимого лакомства.

Ученые их Германии провели эксперимент, в результате которого выяснили, что шоколад может помочь при похудении. Однако заявили, что такая диета подойдет далеко не всем.

Участников исследования разделили женщин на три группы, каждой была прописана индивидуальная диета по принципу сбалансированного питания. По окончанию эксперимента оказалось, что добровольцы, которые каждый день ели по плитке шоколада и схуднули на 10% быстрее, чем дамы, которые обходились без лакомства.

На основании полученных результатов, диетологи разработали особую «шоколадную диету». Суть ее заключается в том, что человеку нужно съедать в день по 100 граммов шоколадной сладости, а больше никаких быстрых углеводов нельзя. Но некоторые специалисты уверяют, что одного шоколада недостаточно для сбалансированного питания.

Темный шоколад ускоряют метаболизм благодаря выработке окситоцинов и эндорфинов. Как многие знают, он еще и отлично поднимает настроение, поэтому человек способен активней заниматься физическими нагрузками.

Специалисты считают самой идеальной диетой в таком случае «итальянскую шоколадную диету». Человеку советуют есть овощные супы, листовые овощи, макароны твердых сортов и обязательно плитку черного шоколада день.

Источник: Новости Ю

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