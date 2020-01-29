Появился сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV

Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, ресурс представляет собой интерактивную карту с последними данными о его распространении от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и странах Европы.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

В частности, пользователи могут узнать актуальную информацию о количестве жертв Уханьского коронавируса, подтвержденных зараженных, а также случаях выздоровления.

Таким образом любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии.

Ранее была опубликована карта распространения смертельного коронавируса из Китая.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Источник: censor.net.ua

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