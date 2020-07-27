Покупка ранних арбузов не опасна для здоровья

Такое мнение высказала агроном Елизавета Тихонова. Многие искренне считают, что покупать стоит только «поздние» арбузы.

Появляющиеся в конце июня и в июле на развалах арбузы многие считают опасными. Господствует распространенная точка зрения, что «раньше такого не было», эти плоды должны «созревать вовремя» и продаваться с августа. А если они созревают в июне и июле, то их «накачивают антибиотиками и нитратами». Следовательно, покупать такие арбузы опасно для здоровья. Елизавета Тихонова заявила, что чем-либо «обкалывать» арбузы невозможно, да и бессмысленно. «Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», — подчеркнул специалист.

По ее мнению, характерная сладость арбуза или «сахарность» зависит совсем не от того, когда именно он был собран, а исключительно от количества используемой при выращивании воды. И не стоит сразу считать «искусственным» или «обколотым» любой арбуз, появляющийся не совсем в сезон.

Источник: Новости Ю

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