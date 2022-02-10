Полиомиелит: на Харьковщине вакцинированы чуть более 400 детей

Вакцину против полиомиелита в Харьковской области получило всего 417 детей. Такие темпы вакцинации в регионе просто пугают, признается директор областного департамента здоровья Максим Хаустов. И это при том, что сейчас в Украине наблюдается вспышка этого заболевания, поэтому, отмечает Хаустов, сейчас очень важно вовремя делать прививки малышам. Именно вакцинация может предотвратить болезнь и избежать ее серьезных последствий, таких как паралич и поражение спинного мозга. Первую прививку нужно делать малышу в два месяца, затем в 4, 6 и 18 месяцев. Далее вакцину колют в 6 лет, а последняя прививка делается уже в 14 лет. Хаустов говорит: родители отказываются от вакцинации, потому что довольно часто недооценивают возможные последствия этого недуга.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения

Зараз із всіх дітей, яких повинні щепити ми маємо всього 4%. Тому проводяться постійні наради з сімейними лікарями, які лікують, у яких декларантами є діти, постійно дається їм плани. Для того щоб вони підвищували цей відсоток.

Сами харьковчане говорят, что вакцинация действительно нужна, ведь она поможет защитить ребенка от болезни. Но некоторые признаются – боятся побочных эффектов после прививки, более чем маловероятного, по их мнению, в наше время заболевания.

Нужно, но они вызывают тяжелые побочные последствия.

Валентина

Полиомиелит – это очень страшная болезнь, страшные последствия, поэтому я считаю, что нужно обязательно. В наше время столько болезней, что лучше немного перестраховаться, ведь детки в последнее время очень болеют, не знаю почем, но внучка очень часто болеет.

Денис

Для того, чтобы эта болезнь не появлялась, прививки помогают избавляют от все возможных. Ну обследование перед прививкой обязательно в три года делали все анализы сдавали, потом прививались.

Первый случай полиомиелита в Украине министерство здравоохранения зафиксировало еще в 2021 году. О втором случае стало известно уже в этом году, в конце января. Заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин говорит: сейчас контролируют ситуацию и отслеживают все случаи болезни.

Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения

На рівні міністерство охорони здоров’я наприкінці грудня було ухвалено план реагування на спалах і цей план заходів передбачає по суті декілька основних компонентів. Перше – це посилення системи епідеміологічного нагляду для того щоб ми не пропустили нових випадків або щоб ми адекватно реагували на поточну ситуацію. Друге – це вакцинація.

Между тем, в облгосадминистрации сообщили: сейчас в области достаточное количество вакцины. Поэтому родители могут обращаться к семейному врачу и записывать ребенка на вакцинацию.

Агентство Телевидения Новости