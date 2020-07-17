«Половина без масок». Эпидситуация с Covid-19 в регионе остается напряженной, - лабцентр

Нагадуєм, щоденно нагадуєм, постійно нагадуєм щоб носили маски.

Харьковская подземка. Ежедневно ею пользуются около миллиона горожан. О социальной дистанции ​​во время пандемии иногда и речи не идет, но вот масочный режим на входе пытаются контролировать дежурные метрополитена и собственно правоохранители. По словам патрульного Алексея Приймака, на входе в каждую станцию ​​должен дежурить полицейский - их задача напоминать горожанам об обязательном ношении масок в метрополитене, более того, в полиции подземки есть право выписать админпротокол за нарушение карантинных ограничений. Впрочем, это не практикуется - прежде всего, проводятся разъяснительные беседы.

Алексей Приймак, инспектор сектора патрульной полиции №3:

Ну, єсть люди, да, не понімають. Вони думають, що це принижує їх права і достоїнства, ну, після бєсєди вони як обычно розуміють і придержуються масочного режиму. По громкоговорящєму зв’язку в метро, в вагонах, на перонах - все ж метрополітен в записі практічески через кажді мінут 15-10 воно прокручується.

Владимир делает кофе прямо на выходе из метро - говорит, за свою и безопасность посетителей переживает, поэтому, несмотря на жару, маску и резиновые перчатки не снимает, но вот отказывать в обслуживании клиентов без масок, говорит бариста, не имеет права.

Владимир, бариста:

Да, людей стало майже раза в три менше, чим до карантину. 50 на 50 хто носе, хто не носе. Ну, більшість хто виходе з метро знімають маски і йдуть собі далі.

Горожане говорят, что в транспорте и магазинах придерживаются карантинных ограничений в основном люди в возрасте, молодежь же зачастую игнорирует масочный режим.

Евгений:

Дуже погано дотримуються, половина без масок, ну а інші так – на бороді і пішов. Та вони й патрульні десь поховалися їх не видно так ідуть собі хто як.

Ирина:

Ну это должна быть самодисциплина, если человек заботится о своём здоровье. О своем и других, то нужно носить маски.

Валентина:

Я думаю, что они просто не совсем верят в то, что это действительно серьезно, тот человек, который задыхался от кашля – он будет носить маску. А те люди, которые ещё здоровы, полны сил – они думают, что это их не коснется.

По словам главного санитарного врача Харьковщины, эпидемическая ситуация с Covid-19 в регионе остается напряженной - на сегодняшний день зарегистрировано 2908 случаев. И уже который день Харьковщина превышает процент выявления случаев инфицирования коронавирусом.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины":

Ми маємо за останні три дні перевищення показника при критичному показнику не більше 11, ми маємо 11.19, 11.04 на сьогоднішній день 11.63 відсотка. Враховуючи наявні тенденції епідпроцесу підстав для пом’якшення або посилення обмежувальних заходів на теперішній час немає.

Из почти трех тысяч больных коронавирусом, по информации лабцентра - 335 медицинских работников. Из них около 80 процентов уже выздоровели и три медика умерли.

Агентство Телевидения Новости