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Польша начнет вакцинировать украинцев против COVID-19 прямо на границе: хватит одной дозы

Польша начнет вакцинировать украинцев против COVID-19 прямо на границе: хватит одной дозы

Работодатели настаивают на прививках, опасаясь новой вспышки коронавируса. Вакцинировать иностранцев будут препаратом Johnson&Johnson. 

В Польше на пограничных переходах готовятся вакцинировать украинцев, приезжающих на работу. Об этом пишет издание Wirtualna Polska

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Как сообщает Минздрав Польши, прививку может получить любой иностранный студент, ученый, человек с разрешением на работу, а также их дети и супруги. Для вакцинации не требуется вид на жительство, достаточно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Врачи первичной помощи должны выдавать направления через приложение salon.gov.pl.

Жителям Украины, официально трудоустроенным в Польше, будут предлагать однодозную вакцину Johnson&Johnson американского производства. Такой препарат выбрали, чтобы в дальнейшем у трудовых мигрантов не возникало проблем с поиском второй дозы. Массовая вакцинация начнется, как только медики получат заказанные дозы.

Прививки, Польша, вакцинаПольша начнет вакцинировать украинцев против COVID-19 прямо на границе: хватит одной дозы

Пункты пропуска в Польше, где будут делать прививки украинцам

По словам президента медицинского центра "Medyk" Станислава Мазура, польские работодатели попросили делать иностранцам прививки, опасаясь новой вспышки коронавируса, которая может заблокировать работу и принести убытки. В частности, речь идет об украинцах, которых нанимают для строительных и сезонных работ в Польше. 

"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах у границы с Украиной", — заявил доктор Мазур", - "Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту".

Врачи Medyk на пограничных пунктах пропуска утверждают, что украинцы хотят вакцинироваться после приезда в Польшу, ведь в Украине получить прививку достаточно сложно. Согласно официальной статистике от украинского Минздрава, состоянием на 18 мая в стране вакцинировали всего 948 332 человека. 

Источник: focus.ua/

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Темы: вакцина

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