Польза для здоровья и риски темного шоколада

Ежедневное употребление шоколада может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но исследования показывают, что употребление черного шоколада дает отличные улучшения для здоровья. Однако есть и некоторые потенциальные риски.

Польза темного шоколада для здоровья

Шоколад используется из-за его целебных свойств более 3000 лет и восходит к ранним майя. Теперь исследователи находят научные доказательства этих целебных свойств.

Темный шоколад содержит полифенолы, мощный антиоксидант, который также содержится в таких продуктах, как ягоды, зеленый и черный чай и красное вино. Эти полифенолы помогают защитить клетки организма от свободных радикалов, от токсинов окружающей среды и болезней, включая болезни сердца, рак и хронические воспаления. Одно исследование Центра исследований профилактики Йельского университета показало, что шоколад содержит больше фенольных антиоксидантов, чем любая другая пища.

Это хорошо для системы кровообращения

Исследования, проведенные в Университете Южной Калифорнии, Институте кардиологии в России и Университете Гвадалахары, Мексика, показали, что потребление темного шоколада помогает улучшить кровоток, снизить кровяное давление, снизить уровень “плохого” холестерина в крови и повысить уровень хорошего холестерина, который улучшает функцию сосудов и снижает риск инсульта.

Согласно исследованию мужчин с избыточным весом, проведенных в Университете Вагенингена в Нидерландах, ежедневное употребление темного шоколада в течение четырех недель помогло восстановить гибкость артерий, а также предотвратить прилипание лейкоцитов к стенкам кровеносных сосудов. Это важно, потому что артериальная ригидность и адгезия лейкоцитов являются факторами сердечных заболеваний.

Это хорошо для работы мозга и вашего настроения

То же исследование, упомянутое выше Исследовательским центром профилактики Йельского университета, показало, что темный шоколад оказывает значительное положительное влияние на когнитивные функции мозга. Результаты исследования, проведенного в Великобритании, подтвердили, что употребление темного шоколада обеспечивает резкое улучшение зрительных и когнитивных функци.

Обладает противовоспалительными свойствами

Фитохимические вещества в темном шоколаде также обладают противовоспалительными свойствами. Просто следите за содержанием сахара, поскольку сахар – воспалительная пища. Чтобы получить от шоколада максимальные противовоспалительные свойства, выбирайте высокое содержание какао и наименьшее количество сахара.

Повышает чувствительность к инсулину

Новое исследование Университета королевы Маргарет в Великобритании показывает, что темный шоколад улучшает чувствительность к инсулину и снижает инсулинорезистентность за счет снижения уровня глюкозы у взрослых, не страдающих диабетом.

Риски для здоровья от употребления черного шоколада

Хотя употребление темного шоколада приносит много пользы для здоровья, есть и недостатки.

Темный шоколад содержит компонент, содержащийся во многих растениях и животных, называемый оксалатами, который может увеличить риск образования камней в почках. Если вы склонны к образованию камней в почках, возможно, вам стоит понаблюдать за тем, как вы употребляете черный шоколад.

Это может вызвать мигрень

Темный шоколад причастен к некоторым мигреням. Однако есть также люди, которые склонны к мигрени и, похоже, не подвержены влиянию темного шоколада, поэтому до сих пор нет окончательного решения. Если у вас есть склонность к мигрени, вы можете исключить черный шоколад из своего рациона, чтобы посмотреть, поможет ли он.

Умеренность – ключ к успеху

Как и в случае с любым сладким лакомством, ключевым моментом является умеренность. Некоторые темные шоколадные конфеты содержат больше сахара и жира, чем другие, хотя обычно это полезный жир из какао-масла. Обычно чем выше процент какао, тем меньше в нем сахара, но это не всегда так. Прочтите этикетки, чтобы убедиться, что именно содержит ваш темный шоколад. И старайтесь не превышать 30 грамм в день .

Если вас беспокоят кофеин, камни в почках или мигрень, проконсультируйтесь с врачом. Для лучшего темного шоколада покупайте у местных шоколатье и, если возможно, покупайте органические продукты и/ или по принципам справедливой торговли.

Черный шоколад

Источник: 1 Минута