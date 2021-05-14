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Поставка вакцины Pfizer в Украину: Степанов назвал дату

Поставка вакцины Pfizer в Украину: Степанов назвал дату

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ближайшая поставка вакцины Pfizer в Украину может состояться после 17 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем в ближайшее время, предварительно с 17 мая, получение вакцины Pfizer по COVAX и по прямому контракту», — сказал Степанов.

По словам министра, Минздрав технически готов максимально увеличить объемы суточной вакцинации от COVID-19, однако для этого «нужно большее количество вакцин».

«Вы знаете, что сейчас начали отгружать вакцины, которые нам задолжали по уже заключенным контрактам. Только за последние 10 дней прибыл 1 млн доз. Сейчас поступление вакцин должно увеличиться», — сказал он.

Степанов также сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поступления вакцин от компаний Sinovac и AstraZeneca.

«Как только поступление вакцин возрастет, мы сразу же увеличим количество людей, которых будем вакцинировать. Мы можем в месяц вакцинировать 5-6 млн чел. в спокойном режиме. Главное, чтобы были вакцины и желающие вакцинироваться», — сказал Степанов.

Он также отметил, что Минздрав имеет «здоровый оптимизм» относительно предотвращения новой вспышки COVID-19 в результате пасхальных праздников.

«Я благодарен украинцам за то, что они прислушались к рекомендациям и на пасхальные праздники не было массовых походов в храмы. Количество людей, которые посещали храмы, согласно данным Нацполиции, было в восемь раз меньше, чем это происходило до эпидемии, — 793 тыс. чел. против 7 млн», — сказал он.

Источник: sprotyv.info

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