Постоянная критика сведет любимого человека в могилу раньше времени

Привычка постоянно ворчать на партнера и подвергать его действия критике может отправить его в могилу раньше времени. К такому печальному выводу пришли ученые из Lafayette College в Пенсильвании.

Находящимся в долговременных отношениях людям бывает довольно сложно прикусить язычок, если они видят какие-то недостатки у партнеров. Но стремление беспрестанно подвергать близких критике может спровоцировать преждевременную смерть, как показало исследование. Его авторы выяснили, что пожилые люди, сталкивающиеся с высоким уровнем критики в отношениях или браке, значительно чаще умирали в следующие пять лет наблюдений.

Исследование показало, что подвергающиеся максимальной критике партнеры умирают в два раза чаще, по сравнению с теми, кого критикуют минимально. Данный эффект одинаково сказывается на жизни мужчин и женщин вне зависимости от таких факторов как наличие других близких родственников или друзей. По мнению авторов исследования, продолжительная критика оказывает разрушающее воздействие на организм из-за постоянного стресса. Хронический стресс производит кумулятивное воздействие на все системы человека, это не может не отражаться на смертности.

Американские ученые сделали выводы на основе анализа информации по 1 734 мужчинам и женщинам от 57 до 85 лет. 90% участников наблюдений состояли в браке, оставшиеся 10% жили совместно и поддерживали тесные отношения. Всех спрашивали об особенностях отношений, включая и то, насколько часто они подвергаются критике со стороны партнеров, и как часто критикуют близких.

Источник: Новости Ю

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