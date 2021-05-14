Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 184

Позаботьтесь о безопасности и здоровье: посуда и еда, которые нельзя нагревать в микроволновке

Позаботьтесь о безопасности и здоровье: посуда и еда, которые нельзя нагревать в микроволновке

Ворвавшись в нашу жизнь, микроволновые печи упростили нам многие процессы на кухне. Поэтому сегодня это – незаменимая техника для каждой семьи. В микроволновке можно быстро разогреть блюда, приготовить яйца пашот или даже кексы.

Однако все это нужно делать правильно. Один неверный шаг – и вы не только испортите блюдо, но и повредите своему здоровью. Рассказываем, какие продукты, посуду и прочие кухонные принадлежности ни в коем случае нельзя отправлять в микроволновку.

Металлическая посуда

Никакие металлические емкости (посуду, консервные банки) нельзя использовать для нагрева блюд в микроволновке. Металл не пропускает волны, а отражает их. Из-за этого появляются искры, которые могут привести к возгоранию.

Одноразовые контейнеры

Сюда относятся все одноразовые контейнеры, в которых вы покупаете еду на вынос, стаканчики, баночки от йогурта и тому подобное. Такая посуда не предназначена для нагрева в микроволновке, поэтому она просто может расплавиться. Даже если этого не произойдет, при нагревании из пластика выделяются вредные для здоровья химические вещества.

Хрустальная посуда

В составе таких изделий есть металл, а он противопоказан для использования в микроволновке.

Алюминиевая фольга

Фольгу используют для того чтобы блокировать действие микроволн, поэтому глупо использовать ее для разогрева блюд. В микроволновке через фольгу сначала будут появляться искры, а затем и вообще будет возгорание.

Бумажные пакеты

Большинство бумажных пакетов содержат краску, клей и другие вспомогательные материалы, которые при нагревании могут выделять вредные вещества. Кроме этого, пакет вообще может просто загореться.

Виноград

Многие люди любят экспериментировать и отправляют в микроволновку виноград для получения изюма. Этого не произойдет. Виноград просто загорится.

Яйца

Нельзя разогревать или тем более готовить яйца в скорлупе. При нагревании в микроволновке они просто разорвутся.

Острый перец

Нельзя нагревать сам перец или блюда с ним, ведь этот продукт содержит капсаицин, который и придает остроты перцу. При нагревании капсаицин испаряется, поэтому вдохнув такой воздух можно иметь результат, как от перечного баллончика.

Источник: idea.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

Что будет с организмом при регулярном употреблении изюма
Сегодня 09:48    189
Почему нельзя есть сливочное масло
Сегодня 09:38    246
Армійська кухня: Антимонопольний комітет України підтвердив правомірність дій Міноборони у частині дотримання законодавства України «Про захист економічної конкуренції»
Сегодня 06:46    101
Медики объяснили, какие болезни вызывает употребление молока
12.05.2021 10:17    468
Врач назвала ягоды для борьбы с диабетом и хроническим воспалением
11.05.2021 12:52    418
Ціни на гречку знижуються, дефіциту немає – Мінекономіки
11.05.2021 06:52    241
Импорт свинины в Украину упал на треть — эксперты
10.05.2021 08:06    353
Курятина, напичканная антибиотиками: в Харькове изымут из продажи опасное мясо
08.05.2021 08:37    673
В России ужесточили правила сбора грибов и березового сока
07.05.2021 09:45    339
Эксперты рассказали, как резкий отказ от хлеба может повлиять на организм
07.05.2021 09:00    325
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 