Позаботьтесь о безопасности и здоровье: посуда и еда, которые нельзя нагревать в микроволновке

Ворвавшись в нашу жизнь, микроволновые печи упростили нам многие процессы на кухне. Поэтому сегодня это – незаменимая техника для каждой семьи. В микроволновке можно быстро разогреть блюда, приготовить яйца пашот или даже кексы.

Однако все это нужно делать правильно. Один неверный шаг – и вы не только испортите блюдо, но и повредите своему здоровью. Рассказываем, какие продукты, посуду и прочие кухонные принадлежности ни в коем случае нельзя отправлять в микроволновку.

Металлическая посуда

Никакие металлические емкости (посуду, консервные банки) нельзя использовать для нагрева блюд в микроволновке. Металл не пропускает волны, а отражает их. Из-за этого появляются искры, которые могут привести к возгоранию.

Одноразовые контейнеры

Сюда относятся все одноразовые контейнеры, в которых вы покупаете еду на вынос, стаканчики, баночки от йогурта и тому подобное. Такая посуда не предназначена для нагрева в микроволновке, поэтому она просто может расплавиться. Даже если этого не произойдет, при нагревании из пластика выделяются вредные для здоровья химические вещества.

Хрустальная посуда

В составе таких изделий есть металл, а он противопоказан для использования в микроволновке.

Алюминиевая фольга

Фольгу используют для того чтобы блокировать действие микроволн, поэтому глупо использовать ее для разогрева блюд. В микроволновке через фольгу сначала будут появляться искры, а затем и вообще будет возгорание.

Бумажные пакеты

Большинство бумажных пакетов содержат краску, клей и другие вспомогательные материалы, которые при нагревании могут выделять вредные вещества. Кроме этого, пакет вообще может просто загореться.

Виноград

Многие люди любят экспериментировать и отправляют в микроволновку виноград для получения изюма. Этого не произойдет. Виноград просто загорится.

Яйца

Нельзя разогревать или тем более готовить яйца в скорлупе. При нагревании в микроволновке они просто разорвутся.

Острый перец

Нельзя нагревать сам перец или блюда с ним, ведь этот продукт содержит капсаицин, который и придает остроты перцу. При нагревании капсаицин испаряется, поэтому вдохнув такой воздух можно иметь результат, как от перечного баллончика.

Источник: idea.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»