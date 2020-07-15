Правда ли, что умирающий слышит, что о нём говорят?

Учёные при помощи ЭЭГ измерили электрическую активность в мозге живых и находящихся при смерти людей.

Психологи из Университета Британской Колумбии (Канада) доказали, что в момент смерти мозг человека продолжает фиксировать звуки вокруг него. Для этого ими был проведён эксперимент.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Команда психологов решила проверить, правда ли, что слух является последним из чувств, которое теряет умирающий человек. Медики давно обратили внимание на то, что многие люди в последние часы своей жизни перестают отвечать на вопросы, однако данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) при этом показывают, что их мозг реагирует на звуки.

В исследовании приняли участие пациенты, получающие паллиативную помощь в хосписе Святого Иоанна в Ванкувере, — как те, кто ещё был в сознании, так и те, кто находился при смерти. Некоторые испытуемые прошли обе стадии эксперимента. Всем им включали короткие музыкальные композиции, состоящие всего из пяти нот, и измеряли электрическую активность в мозге при помощи ЭЭГ.

Оказалось, что мозг умирающих точно так же реагировал на звуки, как и мозг здоровых людей. Медицинский прибор во всех случаях фиксировал одинаковые импульсы.

«Пока у нас нет ответа на вопрос о том, понимает ли человек при смерти то, что он слышит, или не понимает. Это остаётся загадкой, — говорит ведущий автор исследования Элизабет Блундон. — Но в то же время ясно, что с умирающими надо разговаривать до самого конца. Об этом хорошо знают медсёстры и врачи хосписов. Возможно, голоса близких приносят утешение умирающим в последние минуты их жизни».

Источник: aif.ru/

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