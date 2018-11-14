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Предупреждает диабет, инфаркт и ожирение: назван суперпродукт

Предупреждает диабет, инфаркт и ожирение: назван суперпродукт

По словам Уляны Супрун, полезные пищевые жиры также должны быть в достаточном количестве в дневном рационе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун всеми силами демонстрирует свою заботу о здоровье украинского населения. Об этом она нередко пишет на своей странице в Facebook.Последний ее месседж затрагивает употребление в пищу хорошо известного продукта – бобов. Вернее – бобовых.

Как утверждает Супрун, люди, регулярно употребляющие в качестве еды бобовые, автоматически проводят себе профилактику инсульта и сахарного диабета.

 

Кроме того, как утверждает и.о. министра, бобовые эффективно помогают бороться с гипертонией, ожирением и рядом сердечно - сосудистых заболеваний.

Предупреждает диабет, инфаркт и ожирение: назван суперпродукт

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Бобы при попадании в организм, утверждает Супрун, имеют свойство снижать уровень сахара и холестерина.

"В то же время они (бобы-прим.Редакции) богаты незаменимыми аминокислотами, которые необходимы нашему организму. Одной из таких аминокислот является триптофан (к примеру, содержание аминокислот в чечевицы -  В организме триптофан превращается в нейромедиатор серотонин, который необходим нам для хорошего настроения, полноценного сна и аппетита", - рассказывает о ценных свойствах бобовых Уляна Супрун.

Также Супрун рассказала, как лучше всего готовить бобы:

"Перед приготовлением их следует замачивать и несколько раз промывать водой. Это поможет избавиться короткозвенных углеводов, которые плохо всасываются в кишечнике и способствуют образованию газов. Не объединять бобовые с другими продуктами, которые могут вызвать вздутие, например, капустой. Для лучшей биодоступности железа лучше готовить бобовые с томатом или лимоном".

Предупреждает диабет, инфаркт и ожирение: назван суперпродукт

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

К слову, по словам Супрун, полезные пищевые жиры также должны быть в достаточном количестве в дневном рационе, ведь они обеспечивают организм энергией, поддерживают рост клеток, помогают контролировать уровень холестерина и артериальное давление, а также помогают организму поглощать жизненно-важные питательные вещества.

Источник: http://www.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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