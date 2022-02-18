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Препарат «Паксловід» допущений до екстреного медичного застосування в Україні – Віктор Ляшко

Препарат «Паксловід» допущений до екстреного медичного застосування в Україні – Віктор Ляшко

За результатами проведеної експертизи в Україні допущено до екстреного медичного застосування ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19 – «Паксловід». Про це повідомив сьогодні під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Препарат «Паксловід» призначений у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого», – підкреслив міністр.

Ще до реєстрації цього препарату Міністерством було підписано контракт із його виробником – компанією «Пфайзер» – на постачання в Україну 300 тисяч курсів «Паксловіду».

«Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково», – додав очільник МОЗ.

Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч (із 300 тисяч законтрактованих) курсів молнупіравіру – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.

Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.

Віктор Ляшко також нагадав про наявність в Україні ефективного профілактичного засобу для зниження ризику важкого перебігу COVID-19 – вакцини проти коронавірусу Модерна, Пфайзер та Коронавак. Вони доступні в кожному пункті щеплення та центрі масової вакцинації для всіх охочих віком від 12 років.

Источник: moz.gov.ua

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