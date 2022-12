Препарати для відновлення хрящової тканини

Людина постійно здійснює безліч рухів, у кожному з яких задіяні суглоби. Це «шарніри», завдяки котрим ми можемо підіймати руки, брати предмети, ходити тощо. Суглоби та хрящі – важливі складники комфортного життя, але у той же час вони є дуже вразливими. Особливо, коли мова заходить про артрит (запалення) або артроз (дегенеративну зміну та руйнування суглобів).

Щоб якомога довше насолоджуватися свободою рухів, потрібно дбати про свої суглоби, проводити профілактичні заходи та доглядати за хрящами. Для цього можна застосовувати таблетки для відновлення хрящової тканини.

Чому тканина хрящів потребує відновлення

Наші суглоби складаються з хрящів, рідини, яка їх омиває (синовіальної) та кісток. Власне, роль суглоба й полягає у сполученні цих кісток та забезпеченні їх роботи.

Суглоб – дуже рухливий та еластичний елемент, який залишається таким завдяки синовіальній рідині, що виконує роль мастила. І весь цей механізм працює рік за роком, аж поки не з’являється артрит або остеоартроз. Під час артрозу кількість рідини зменшується, відбувається розростання кісткової тканини, хрящ стирається та кістки починають тертися одна об одну, спричиняючи постійний біль.

Ми говоримо про артроз, тому що за статистикою ВООЗ він є найчастішою причиною втрати працездатності через хронічні захворювання. Боротьба з артрозом має високий пріоритет. Саме тому варто заздалегідь дбати про хрящову тканину.

Часто для цього призначаються хондропротектори – препарати, що уповільнюють руйнування суглобів та живлять хрящі, відновлюючи їхню еластичність. Одним із прикладів таких препаратів є таблетки Терафлекс®*. Вони містять одразу два хондропротектори – глюкозамін та хондроїтина сульфат. Це поєднання із доведеною ефективністю, яке використовується як для лікування остеартроза, так і для його профілактики, особливо якщо людина знаходиться у зоні ризику.

Як запідозрити остеартроз

Найпершим «дзвіночком», який мусить привернути увагу людини, є біль. Він має різну природу, але завжди з’являється у суглобах. Інші симптоми захворювання:

зниження амплітуди рухів;

виникає скутість одразу після сну, яка триває приблизно півгодини;

на кистях рук, а саме міжфалангових суглобах, можуть виникати новоутворення – так звані «вузли Гебердена».

Характер болю також може значно відрізнятися – від механічного, котрий виникає тільки під час навантаження та не турбує вночі, до безперервного тупого цілодобового відчуття.

Якщо біль виникає часто, лікарі можуть призначити таблетки Терафлекс® Адванс. До їхнього складу входить ібупрофен, який допомагає полегшити неприємний симптом.

