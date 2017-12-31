Президент подписал законы, которые запускают медреформу

Президент Петро Порошенко подписал законы Украины "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Подписание законов, которыми в Украине начинается медицинская реформа, произошло во время рабочей поездки президента Украины в Одесскую область.

"Не реформировать медицину невозможно. Условия, в которых работала медицина, являются абсолютно неприемлемыми, начиная от качества медицинского обслуживания и заканчивая мотивацией медицинского работника. И уровень заработной платы, и отношение к медицинскому работнику было абсолютно неприемлемым... Мы должны сделать все возможное, чтобы и уровень оплаты, и престижность были значительно выше. Но в то же время мы должны защитить пациента", - акцентировал президент.

Относительно мифа о бесплатной медицине, то Порошенко отметил, что "надо найти в себе смелость и честно сказать людям: мы обязаны предоставить гарантированный перечень медицинских услуг бесплатно, государство должно в полном объеме это профинансировать".

Президент подчеркнул важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь.

"Подписывая его (закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения - ред.), я поддерживаю необходимость реформ в сфере здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь, но в то же время я сегодня направил письмо нашему правительству и попросил, чтобы был разработан целый ряд мероприятий, которые не дадут возможность нарушить права гражданина", - отметил глава государства.

По его словам, правительство должно быть "очень внимательным" при расчете тарифов в сфере здравоохранения, с расчетом бюджетных расходов и т.п.

Порошенко призвал в случае необходимости внести законодательные изменения для обеспечения гарантий и т.п., чтобы медреформа не ухудшила состояния медицинской помощи для украинцев.

Президент также подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", он выразил благодарность команде, которая занималась разработкой законодательных основ повышения доступности и качества медицины в сельской местности.

Как известно, 19 октября Верховная Рада приняла Закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который станет базой для проведения медицинской реформы в Украине. Согласно закону, государство гарантирует оплату гражданам медицинских услуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета, согласно установленного тарифа.

Право на гарантии, независимо от каких-либо дополнительных критериев, имеют все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, что не является налогоплательщиком в Украине), и лица, которые в установленном порядке признаны беженцами или нуждающимися в дополнительной защите.

Новый механизм финансирования будет вводиться постепенно: в 2018 году на оплату медицинских услуг за каждого конкретного пациента перейдет первичное звено медицинской помощи. В течение 2019-2020 годов планируется осуществить переход на новую систему финансирования вторичной и третичной (специализированной) медицинской помощи.

14 ноября Верховная Рада приняла закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", который будет способствовать обеспечению максимальной доступности медицинского обслуживания, территориального приближения и современного материально-технического оснащения учреждений здравоохранения в сельской местности.

"Более 30% населения Украины живет в сельской местности. Если сравнить качество и доступность здравоохранения в сельской местности и в городах, то она абсолютно несравнима. На сегодня люди, живущие в селах, имеют значительно меньший доступ к качественной квалифицированной и своевременной медицинской помощи... Настоящим законом, который разработан Президентом Украины, предлагается повышение доступности и качества медицинского обслуживания на уровне первичной медицинской помощи в сельской местности, осуществление профессионального консультирования врачом по месту жительства человека с помощью средств телемедицины", - отмечала тогда председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВР Ольга Богомолец.

Кроме того, документ предусматривает укомплектование сельских учреждений здравоохранения необходимым оборудованием и лекарственными средствами, необходимыми для оказания первичной медицинской помощи, а также создания надлежащей инфраструктуры на селе.

Закон был поддержан в редакции профильного комитета, учитывая, в частности, поправку №110. В связи с этой поправкой, медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность предоставления пациенту медицинских услуг по консультированию, диагностики, лечения с использованием средств дистанционной связи в виде обмена информацией в электронной форме, в том числе путем передачи электронных сообщений, проведение видеоконференций (далее – телемедицинские услуги).

Телемедицинские услуги предоставляются с целью обеспечения пациенту своевременного доступа к медицинской помощи надлежащего качества, в том числе когда расстояние является критическим фактором ее предоставления.

При проведении телемедицинских консультаций, консилиумов, телеметрии, домашнего телеконсультирования, выполнение манипуляций и операций с помощью электронных и программных средств может проводиться запись в том числе аудио, видео, а также запись других параметров медицинского оборудования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Порядок предоставления телемедицинских услуг определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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