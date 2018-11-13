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Президент відзначив будівництво амбулаторій на Харківщині

Президент відзначив будівництво амбулаторій на Харківщині

На сьогодні в Україні будуть 89 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку.

Розповідаючи про реалізацію президентської програми розвитку медицини в сільській місцевості, Петро Порошенко відзначив, що до фінансування урядом було схвалено 513 проектів з будівництва нових амбулаторій. Загалом фінансування складає 3 мільярди гривень.

Ще 250 мільйонів гривень буде спрямовано на придбання 497 автомобілів для цих амбулаторій.

— На даний момент з 513 амбулаторій будуються 89, а решта стартують у найближчі тижні, — повідомив Президент. — Разом з Кіровоградщиною лідерами з реалізації проекту є Дніпропетровська, Луганська, Харківська та Рівненська області.

Источник: slk.kh.ua

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