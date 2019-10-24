Прячутся от бывших мужей, страдали от алкоголизма или наркомании. На Харьковщине открыли дом для одиноких женщин с детьми

Под Харьковом открыли приют для одиноких женщин с детьми. Они пережили насилие, борются с вредными привычками или просто не имеют места, где жить. Большинство свое лицо предпочитают не показывать, потому что прячутся - кто от родителей, кто от мужа.

Сестра Рената, руководитель проекта «Надежда»

Бывали случаи, когда их находили, там, по номеру телефона, выслеживали. Поэтому, если есть у нас, мы стараемся их не показывать, не говорить - по-тихому

Самая маленькая здесь Надя. Ее мама Марина имеет еще двух дочерей. Живет в первом доме проекта, его построили 8 лет назад - для женщин, попавших в беду.

Марина, живет в доме проекта

Надюше сейчас у нас месяц и неделька

Станислав Широкорадюк, епископ Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви

Перший будинок - це такий, знаєте, приходять повністю безпомощні. Ще вагітні, родять дитину. То вони перший рік на повній опіці нашій, а другий будинок - це вже вони приходять з дітьми, кожна має свою кімнатку, сама собі готовить і для дітей, але ще там є два вихователі, які допомагають, но ще під наглядом

Чтобы перейти из первого дома - во второй, а потом уже в третий, женщина должна показать кураторам, что действительно меняется и может позаботиться о себе и детях.

Первый дом назвали «Дом одинокой матери», а по просьбе женщин название следующего - второго, изменили на «Дом Надежды». В нем вместе с остальными живет и Наталья. Женщине 31 год, когда ждала третьего ребенка, узнала, что болеет туберкулезом. Тогда соцслужбы забрали детей, потому что не было, где жить. Вернуть малышей удалось только благодаря убежищу в доме.

Наталья, живет в доме проекта

Я сама с детдома, с 3 лет в детдоме была

Женщин с похожей судьбой здесь немало. Психологи говорят, девушки, которые воспитываются в детских домах, имеют разрушенную модель семьи. Поэтому им сложно быть мамами, этой роли их нужно научить.

Это - уже третий дом, в нем могут жить те, кто показал - способен это делать. Средства на воплощение идеи собирали всем миром во время акции "Папа для Украины".

Живет без присмотра 40-летняя Оксана. Позади у нее тюрьма и алкоголизм. Родила четверых детей, одного уже забрали в другую семью. За самую младшую дочь - 3-летнюю Соню - боролась почти год. Малышку от нее забрали в детдом, однако, когда вышла из наркодиспансера, устроила под стенами приюта акцию-протеста. В конце-концов ребенка ей отдали, потому что получила жилье.

Оксана, живет в доме проекта

Здесь хорошо, уютно, как семья вторая

И хотя жилье женщинам предоставляют кураторы, вести жизнь должны самостоятельно - уметь зарабатывать деньги и воспитывать ребенка.

Станислав Широкорадюк, епископ Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической церкви

І оце той ефект, за який ми боремося. Чому ми це робимо. Ще побачим, що з тих дітей виросте, це теж дуже важливо! Це теж питання





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