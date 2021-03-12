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Прививки от коронавируса: Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca

Прививки от коронавируса: Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca

Болгария пополнила список стран, временно приостановивших использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca поставлена на паузу до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не развеет все сомнения в безопасности вакцины, пишет Reuters.

«Пока все сомнения не будут развеяны и пока эксперты не дадут гарантий, что вакцина не представляет опасности для людей, мы приостанавливаем вакцинацию этой вакциной», — заявил Борисов.

Болгария присоединилась к Дании, Норвегии, Исландии, Румынии и другим европейским странам, которые временно приостановили использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что у некоторых вакцинированных образовались тромбы.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, заявив, что ее преимущества перевешивают риски.

В ВОЗ заявили, что вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза.

В компании AstraZeneca заявили, что не обнаружили никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.

 

Агентство Телевидения Новости

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