Про загрозу ботулізму попереджають медики Харківщини

Однією з найбільших загроз для здоров’я влітку МОЗ називає ботулізм. Минулого року на Харківщині ця хвороба вклала на лікарняні ліжка чотирьох осіб, одна з яких померла.

Цьогоріч, за даними Харківського обласного лабораторного центру, у регіоні ще жодного випадку захворювання на ботулізм зареєстровано не було. Проте медики застерігають любителів поласувати сушеною та в’яленою або копченою рибою: у разі захворювання на ботулізм ситуація щодо лікування буде достатньо напруженою.

Як розповіли «СК» в Управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Харкові Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області, ботулізм – це гостра токсикоінфекція, збудники якої широко поширені у природі. Практично всі харчові продукти, які можуть бути забруднені ґрунтом або вмістом кишечника тварин, риб (м’ясо тварин, риба, гриби, овочі), можуть містити спори або вегетативні форми збудників ботулізму. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні харчів, які зберігалися в умовах без доступу кисню або близьких до таких, без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудника ботулізму та токсиноутворення.

Найчастіше, за даними Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства, реєструються захворювання, пов’язані з вживанням копченої або в’яленої риби, грибів домашнього консервування, м’ясних і ковбасних виробів. Ці продукти частіше викликають групові, «сімейні» спалахи захворювань. Якщо інфікований продукт – сушена, в’ялена або копчена риба, яка була недостатньо або неякісно випатрана, то в ньому можлива так звана гніздова інфікованість збудниками ботулізму та накопичення токсину, особливо в тих тканинах риби, які найближчі до її нутрощів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли уражаються не всі особи, які вживали один продукт.

Щоб попередити харчові отруєння, викликані ботулотоксином, медики радять, по-перше, категорично відмовитися від придбання виготовлених у домашніх умовах в’яленої, копченої, солоної риби, консервів та інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб; крім того, харчові продукти і продовольчу сировину слід захищати від випадкових забруднень, зберігати їх у закритому посуді.

Коли ж готуєте в домашніх умовах, найголовніше – дотримуватися чистоти сировини. Чим ретельніше відмито городину перед консервуванням, чим краще промита риба перед засолюванням, тим менша ймовірність потрапляння у продукт збудника ботулізму.

Топ-порад господарям і господаркам щодо безпечного консервування:

– рибу перед засолюванням у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню та внутрішню поверхні;

– гриби потрібно повністю очистити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах;

– при домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кислого середовища;

– важливо добре стерилізувати банки безпосередньо перед закладанням у них продуктів та кришки перед закачуванням;

– при консервуванні в домашніх умовах, особливо м’ясних і рибних продуктів, необхідно суворо дотримуватись технології та правил консервування;

– найменше здуття кришки – причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки.

У разі виявлення перших ознак харчового отруєння, основними з яких є слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі, блювання, пронос, порушення зору тощо, не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться до найближчої лікувальної установи по допомогу медпрацівників.

Источник: slk.kh.ua

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