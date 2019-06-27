Проблема наркомании в Харькове: первые лица совместно с известным психологом обсудили проблему наркотиков

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом во Дворце студентов юридического университета провели панельную дискуссию «вНЕзависимости». Приняли участие в антинаркотическом мероприятии представители городского совета, парламента Украины, правоохранительных органов и координаторы антинаркотических ассоциаций.

По мнению народного депутата Украины Александра Грановского, проблема наркомании в Харькове, в сравнении с другими городами страны, стоит намного острее. Он связывает это с уровнем жизни и тем, что Харьков – это молодой город, город студентов. Именно они первыми и привлекли его внимание к данной проблеме.

Александр Грановский, народный депутат Украины:

Инициатива родилась в двух местах. Первое место – студенты в рамках проекта «ЛОМ», которые действительно озабочены этой проблемой. Второе – моё персональное общение с горожанами. Я провожу массу встреч, самых простых, в самых простых дворах, в том числе и в школах. И, как я уже говорил, нет такого места, такой аудитории, где бы родители или горожане этот вопрос не подняли.

Известный психолог Дмитрий Карпачев подчеркнул, что проблема наркомании на сегодняшний день коснулась уже довольно большого количества семей не только в Харькове, но и по всей Украине. При этом она продолжает распространятся все больше и больше. Самое страшное то, что она сегодня касается и детей, а возраст потребления наркотических веществ с каждым годом становится все моложе.

Дмитрий Карпачев, психолог и телеведущий:

Цель панельной дискуссии «вНЕзависимости» - решения, благодаря которым мы сможем хоть как-то минимизировать распространение наркотиков, и минимизировать возможность наших детей их приобретать и пробовать.

6 февраля 2019 года было подписано распоряжение Кабинета министров Украины об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии государственной политики касательно наркотиков. Уже в апреле 2019 года в Харькове был создан координационный совет по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании.

Такое решение, по словам Светланы Горбуновой-Рубан заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты, результат реакции на то, что процесс распространения наркотических веществ принял угрожающий характер. За 2018 год в токсикологические отделения города поступило 539 человек в состоянии тяжелой наркотической интоксикации, за первое полугодие этого года – более 200 человек. Участились случаи, когда врач ставит новорожденному ребенку диагноз: синдром «отмены наркотиков», который возникает у детей, чьи матери на протяжении беременности принимали наркотики. Кроме того, у этих детей наблюдаются аномалии в развитии, которые часто несовместимы с жизнью.

По мнению члена городского совета по вопросам стратегии по предупреждению наркомании Вячеслава Маркова, значительно усугубляет проблему распространение синтетических наркотических веществ, которые представляют еще большую опасность из-за доступности и легкости в производстве.

Полностью изменились и способы торговли наркотиками, и оплата – все это минимизирует реальное взаимодействие между «продавцом-покупателем» За последние 10 лет почти полностью исчезла передача наркотиков «из рук в руки» - наркотики стали реализовывается посредством «закладок», где члены группировок могут быть даже не знакомы.

Вячеслав Марков, подполковник полиции:

При этом используются «анонимайзеры», VPN-сервисы, позволяющие скрыть свой реальный IP-адрес. Используются мессенджеры, используются электронные системы платежей, так как это удобно и анонимно

Проблема злоупотребления наркотиками касается не только Харькова, подчеркивает Марков. На протяжении 2-х лет правительство США тоже борется с поступлением наркотиков через границу с Мексикой.

Помочь побороть проблему наркомании среди подростков поможет общение родителей с их детьми, активное времяпровождение и интересный досуг. По мнению Дмитрия Карпачева, если молодежи будут предлагать такие варианты – количество страдающих от наркомании обязательно снизится.

Занимается пропагандой здорового образа жизни организация «ЛОМ» (Лига Образованной Молодежи). За довольно короткий период времени ее участники уже успели закрасить более 250 надписей на фасадах зданий с адресами сайтов, на которых можно было купить наркотические вещества.

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал объединить все усилия для борьбы с проблемой наркомании в городе. Также городской голова заявил: городская власть будет этому всячески способствовать.

Агентство Телевидения Новости