Продукт, который помогает бороться с перепадами настроения
После долгой зимы, когда организм нуждается в витаминах и ультрафиолете, люди часто отмечают у себя немотивированные перепады настроения. Особенно это относится к женщинам.
По словам известного диетолога Маргариты Королевой, в некоторых продуктах содержится аминокислота триптофан, который является строительным элементом гормона счастья. Конечно, можно утешиться тортом или шоколадными конфетами, но лишние килограммы радости точно не добавят.
Королева говорит о помидорах. Она рекомендует их для поднятия настроения -две-три штуки в день. Томаты также богаты ликопином, помогающим сохранить красоту.
Еще триптофан содержится в финиках и темном шоколаде. Это очень калорийные продукты, но, в отличие от того же торта, приносят только пользу, если ими не злоупотреблять.
Триптофан — незаменимая аминокислота. Он также содержится в бананах, бобах, пивных дрожжах, кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, морепродуктах и других. Эта аминокислота помогает подавлять аппетит, что весной тоже очень важно.
Как определить, что у вас не хватает триптофана? По словам медиков, к таким симптомам относят апатию (тоже характерно после зимы), потерю пигментации волос, отеки, потерю мышечной массы, слабость, незаживающие царапины.
Источник: Новости Ю