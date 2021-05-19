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Продукт, который помогает бороться с перепадами настроения

Продукт, который помогает бороться с перепадами настроения

После долгой зимы, когда организм нуждается в витаминах и ультрафиолете, люди часто отмечают у себя немотивированные перепады настроения. Особенно это относится к женщинам.

По словам известного диетолога Маргариты Королевой, в некоторых продуктах содержится аминокислота триптофан, который является строительным элементом гормона счастья. Конечно, можно утешиться тортом или шоколадными конфетами, но лишние килограммы радости точно не добавят.

Королева говорит о помидорах. Она рекомендует их для поднятия настроения -две-три штуки в день. Томаты также богаты ликопином, помогающим сохранить красоту.

Еще триптофан содержится в финиках и темном шоколаде. Это очень калорийные продукты, но, в отличие от того же торта, приносят только пользу, если ими не злоупотреблять.

Триптофан — незаменимая аминокислота. Он также содержится в бананах, бобах, пивных дрожжах, кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, морепродуктах и других. Эта аминокислота помогает подавлять аппетит, что весной тоже очень важно.

Как определить, что у вас не хватает триптофана? По словам медиков, к таким симптомам относят апатию (тоже характерно после зимы), потерю пигментации волос, отеки, потерю мышечной массы, слабость, незаживающие царапины.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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