Продукты, которые способствуют обезвоживанию организма

Мы теряем воду каждый день через естественные выделительные системы, такие как пот, дыхание и моча. Очень важно, чтобы вы употребляли достаточно воды каждый день, чтобы предотвратить обезвоживание, которое происходит, когда ваше тело теряет больше жидкости, чем потребляет, в результате чего клетки истощаются и не могут нормально функционировать.

Потеря жидкости зависит от уровня вашей физической активности, а также от температуры и влажности окружающей среды. Острое обезвоживание может быть вызвано рвотой, диареей, высокой температурой и чрезмерным потоотделением во время интенсивных физических нагрузок.

Хроническое обезвоживание может истощить вашу энергию и быть причиной таких симптомов, как мигрень и другие хронические боли, бессонница, отсутствие ясности ума и концентрации, беспокойство и депрессия. Оно может даже повлиять на вашу иммунную систему, изменив ее способность выводить токсины из организма.

Достаточное количество воды – ключ к сохранению водного баланса. Однако недостаток воды – не единственная причина хронического обезвоживания. Некоторые продукты при чрезмерном употреблении также могут привести к хроническому обезвоживанию.

Кофе

Кофе

Хорошо известно, что кофе (и зеленый чай) является мочегонным средством, а кофеин ускоряет обезвоживание. Эти эффекты проявляются, когда ваше потребление кофеина превышает 500 миллиграммов в день, что составляет около пяти чашек кофе. Однако, если вы пьете более двух чашек в день, вам все равно следует увеличить потребление воды, чтобы предотвратить дисбаланс из-за потери жидкости.

Алкоголь

Алкоголь

Алкоголь также является естественным мочегонным средством, поэтому, когда вы пьете, вам хочется часто пользоваться туалетом. После ночных посиделок со спиртным у вас наступает обезвоживание, что может объяснить вашу головную боль на следующий день.

Спаржа (и другие овощи)

Спаржа

Этот овощ содержит аминокислоту аспарагин, обладающую мочегонным действием. Хорошо известно, что спаржа изменяет запах мочи, но не так хорошо известно, что она может обезвоживать. Простое употребление спаржи в рамках здоровой диеты не приведет к обезвоживанию организма, потому что все овощи содержат воду в качестве основного компонента. Но важно учитывать мочегонные свойства спаржи, особенно если вы больны или подвержены усиленному потоотделению из-за внешней температуры или влажности. Другие овощи, обладающие мочегонными свойствами, включают петрушку, сельдерей и артишоки.

Высокое потребление белка

Продукты, содержащие белок

Если вы придерживаетесь высокобелковой диеты, вы можете получить хроническое обезвоживание, если не увеличите потребление воды. Организм должен использовать больше воды для метаболизма природного азота, содержащегося в белке, и клетки могут истощаться. Уделяйте особое внимание вяленому мясу, например бекону или ветчине, не только из-за их содержания белка, но и из-за того, что они содержат дополнительную соль.

Соленая еда

Соленая пища

Соленая пища увеличивает потерю жидкости в организме, потому что вода необходима для удаления всего лишнего натрия, естественно присутствующего в соли. Такие продукты, как соевый соус, попкорн, колбасы и жареные продукты с высоким содержанием соли, следует употреблять с осторожностью. Это особенно важно, если у вас есть другие состояния, такие как жар или потливость, рвота или диарея, которые могут способствовать потере жидкости. Другие продукты с высоким содержанием натрия включают фаст-фуд, консервированные или замороженные блюда, приправы и заправки для салатов.

Сладкие напитки

Сладкие напитки

Поначалу сладкий напиток может показаться освежающим. Однако напитки с высоким содержанием сахара могут увеличить потерю воды в организме. Сладкие напитки создают кислую среду, которая может нарушить функцию ферментов и снизить способность вашего организма удерживать воду, которая необходима для метаболизма всего лишнего сахара. Особое внимание следует уделять спортивным напиткам с сахаром, поскольку они могут привести к потере лишней жидкости.

Источник: 1 Минута