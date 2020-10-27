Профессиональная дискриминация в хирургии: американское исследование

В исследовании, которое было опубликовано в Annals of Surgery ранее в этом месяце, проанализировано 551 047 историй болезни операций, выполненных 131 хирургом в MGH с 1997 по 2018 год. Исследователи обнаружили, что процедуры, которые выполняли женщины-хирурги, были на 23% менее сложными, чем операции, выполненные хирургами-мужчинами.

Это первое исследование такого рода, в котором конкретно рассматривается проблема неполной занятости среди женщин-хирургов в течение длительного периода времени.

Исследователи также обнаружили, что женщины-хирурги в середине карьеры чаще сталкиваются с неполной занятостью, и что проблема не улучшилась за исследуемый 20-летний период. Это говорит о том, что предвзятое отношение к женщинам носит системный характер и что нынешний метод оказания помощи женщинам-хирургам в профессиональном росте не работает.

Как медицинский мир относится к женщинам-хирургам

«Во время ординатуры женщины-ординаторы часто воспринимаются как медсестры, а не врачи» , – говорит Дэвид Чанг, доктор философии, магистр здравоохранения, доцент хирургии Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования.

Хотя число женщин-врачей существенно увеличилось за последние несколько десятилетий, женщины по-прежнему крайне недопредставлены в хирургии, составляя менее 25% из десяти хирургических специальностей, за исключением акушерства и гинекологии, где женщины составляют 57%. Это недавнее исследование показывает, что для тех, кто действительно попадает в хирургическое поле, все еще есть препятствия.

«Даже если вам удастся стать хирургом, вам не будут предложены такие же возможности или равное отношение к вам», – говорит Я-Вэнь Чен, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования.

Это первое в своем роде исследование, в котором действительно сравнивается работа хирургов-мужчин и женщин. Кассандра Келлехер, доктор медицины, детский хирург в MGH и старший автор исследования, говорит, что в предыдущих исследованиях измерялись такие результаты, как количество продвижений по службе и гранты, которые получают женщины-хирурги, но эти показатели зависят от многих факторов и не могут использоваться единственными показателями профессионального успеха.

Хирурги обычно проходят пятилетнюю ординатуру по хирургии плюс один или два дополнительных года для обучения по узкой специальности, чтобы иметь возможность выполнять сложные технические процедуры. Но часто, по словам Келлехер, женщины-хирурги частично заняты, что означает, что им назначают гораздо менее сложные процедуры, требующие меньше времени на уход и взаимодействие с пациентами.

«Женщина [хирург] может сделать сотню аппендэктомий, в то время как хирург-мужчина по соседству будет делать сложную операцию на кишечнике», – говорит Келлехер. Первое представляет собой рутинную процедуру, которая, хотя и важна, занимает около 30 минут и после этого требует минимального взаимодействия с пациентом. Последняя процедура не только более сложна с технической точки зрения, но и требует более длительного ухода за пациентом после операции. Келлехер говорит, что врачи, участвующие в более сложных процедурах, могут годами взаимодействовать с одними и теми же пациентами.

«Аппендэктомия — это одна из первых хирургических процедур, которой врачи учат во время своей хирургической подготовки», – по опыту Келлехер, женщины-хирурги часто берут на себя большую часть более коротких случаев, которые предлагают меньше возможностей для профессионального обучения.

«Это хирургический уровень работы в Starbucks в качестве выпускника колледжа», – говорит Келлехер.

Профессиональное неравенство

Значение как для хирургов, так и для пациентов

Как правило, женщины-хирурги повышаются в рейтинге благодаря обширному профессиональному развитию и дополнительным обязательствам. Для Стефани Бонн, доктора медицины, хирурга-травматолога и доцента хирургии в Медицинской школе Рутгерса, Нью-Джерси, профессиональное развитие стало ключевым моментом в ее карьере, но она чувствует, что мужчинам не нужно так рисковать для развития своей карьеры.

«Мы все еще находимся в том месте, где женщин нужно обучать, чтобы стать лидерами, – говорит она, – в то время как мужчины продвигаются по своей медицинской карьере, не вкладывая столько времени в возможности профессионального развития. Мы должны проделать всю эту дополнительную работу, которая демонстрирует предвзятость».

Исследование предполагает, что дополнительная работа не всегда окупается, и результаты показывают, что хирурги в середине карьеры, а именно те, кто склонен искать дополнительные возможности для профессионального развития, были одними из самых неполно занятых. Многие женщины разочаровываются и полностью бросают профессию.

Исследователи надеются, что это исследование откроет новые возможности для устранения систематической предвзятости в медицинской профессии. По словам Келлехер, в идеальном мире вы не сможете отличить опыт женщины как врача от опыта мужчины.

Женщины-хирурги

Источник: 1 Минута