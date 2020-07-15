Профессор сосудистых заболеваний рассказал, что разрушает и спасает артерии

Профессор сосудистых заболеваний Мартин Галле (Германия) назвал самые разрушительные для кровеносных артерий факторы, а также рассказал о способах сохранить их здоровыми и эластичными. Одним из «убийц» сосудов он считает курение.

«Наши сосуды транспортируют кровь, вместе с ней – кислород, питательные вещества по всему организму. Вместе с главными артериями они должны быть открытыми, эластичными, чтобы кровь доходила до всех органов и каждой отдельной клетки организма», — напомнил профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины при Техническом университете Мюнхена.

Для артерий, по его словам, крайне опасен процесс кальцификации, увеличивающий риск различных заболеваний. Ученый предупреждает: вначале он может не вызывать никаких симптомов, прогрессирует незаметно. Поэтому, подчеркивает он, важно знать, что разрушает сосудистые ткани, и избегать факторов риска.

Профессор сосудистых заболеваний рассказал о том, какие обстоятельства разрушают и спасают артерии, об этом пишет издание Focus.

Наиболее вредоносными Галле считает следующие факторы.

Курение. Никотин сигарет заставляет сосуды сокращаться, наносит ущерб в долгосрочной перспективе. Он атакует внутренний слой сосудов, способствует гибели его клеток. В результате на сосудистых стенках появляются повреждения, шрамы.



Повышенный сахар в крови. Повреждает внутреннюю стенку сосудов подобно сигаретам.

Постоянно высокий уровень холестерина. Он откладывается ниже сосудистых клеток, образуя маленькие «островки», которые разрушают артерии.

Высокое кровяное давление. Если сосуды уже повреждены, постоянно повышенное давление очень опасно. Оно означает, что кровь с большей силой воздействует на стенки сосуда. Так они могут порваться.

«У всех, кто курит, страдает от диабета, повышенного давления, риск развития сосудистых заболеваний в девять раз выше, чем у некурящих, людей без диабета и высокого кровяного давления», — констатирует профессор сосудистых заболеваний.

Также он назвал наиболее благоприятные условия, которые спасают артерии от разрушения.

Спорт. Повышенная частота пульса, запускает определенные химические процессы, восстанавливающие повреждения в стенках сосудов. К тому же физические упражнения снижают уровень сахара в крови.

Поддержание нормального веса. При избыточном весе из жировой ткани в кровь выделяется больше воспалительных веществ, нарушающих целостность внутреннего сосудистого слоя.

Употребление ненасыщенных жирных кислот. Благодаря им укрепляются и становится более гибкими, эластичными стенки артерий.

Разноцветные овощи и фрукты. Профессор рекомендует ежедневно использовать несколько разных видов. Полифенолы растительных продуктов усиливают защитный механизм сосудистых клеток.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»