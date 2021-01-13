Проявил героизм - стал популярным в соцсетях. Успешные реанимации медиками "скорой" и другие истории спасения

Вызов с жалобой мужчины на боль в сердце врачи бригады скорой номер 2301 получили 11 января. Прибыв на место, констатировали у пенсионера инфаркт, а через мгновение его сердце остановилось, поэтому медики срочно начали реанимировать больного, чтобы вивести из состояния клинической смерти. Мужчину удалось спасти, его доставили в больницу, а фото бригады облетело социальные сети, эти публикации собрали кучу комментариев с благодарностью врачам за работу.

А около месяца назад героем соцсетей стал врач Виталий Мороз. Он вместе со своими коллегами вернул к жизни трехмесячного ребенка. Когда бригада скорой приехала на вызов, мать вынесла младенца, завернутого в одеяло. Девочка не дышала, сердце перестало биться, врачи зафиксировали клиническую смерть. Реанимация продолжалась несколько минут, после чего, наконец, ребенок начал кричать. Виталий Мороз рассказывает: что чувствовал в тот момент - трудно передать словами.

Виталий Мороз, врач "скорой помощи":

Находясь в режиме ожидания поступил вызов, ребенок 3 месяца задыхается, немедленно выдвинулись, доехали за 2 минуты. Ну, начались реанимационные мероприятия, которые продолжились в машине уже и во время следования в стационар. Я не знаю. Я был как-то… Как в тумане всё помню. Машина летела, сирены мигалки, все расступались. Домчались где-то за 5 минут. Нас по приезду уже встречал врач реаниматолог, так что приняли без проблем и продолжили оказывать помощь ребенку.

Через несколько дней после этого девочку вместе с мамой выписали в нормальном состоянии из перинатального центра и отправили домой. В Центре экстренной медицины и медицины катастроф отмечают, в активе врачей скорой десятки таких успешных реанимаций за последнее время. Специалисты регулярно проходят профессиональные курсы и имеют специальное оборудование, говорит руководитель Центра Виктор Забашта.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф:

У нас 96 випадків успішних реанімацій. Щоб було до чого порівняти в 13-му році, коли ми тільки створили центр, 12 було за рік. 96 випадків - це 12 відсотків проведених реанімацій взагалі, це досить потужний відсоток, бо середній по Україні становить 6.

Успешная реанимация медиками "скорой" пациентов, вовремя оказанная первая помощь охранником девушке в супермаркете, спасение прохожими рыбаков, провалившихся под лед - все эти истории, которые появлялись в социальных сетях в течение месяца, стали вирусными и активно распространяются в интернете. Психологи объясняют - общество устало от плохих новостей и негатива, которых во время пандемии ковида и карантина только прибавилось, поэтому люди нуждаются в добрых супер-героях и ищут позитивные события.

Борислав Хомуленко, психолог:

Естесственно, когда мы видим человека, который спасает жизнь других людей, помогает, поддерживает. Это создает у нас определенную очень глубокую ассоциацию. Состояние, когда мы чувствуем себя маленькими детьми, чувствуем, что маленькие дети, которым читают сказку родители. И мы чувствуем себя под защитой этого главного героя. Мы ощущаем определенную форму безопасности. Чувствуем принадлежность к большому и сильному.

Особой популярностью за последний год стали пользоваться именно положительные истории, связанные с медицинскими работниками, нагрузка на которых во время коронавирусной пандемии выросла в разы.

Агентство Телевидения Новости