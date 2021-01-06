Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 58

Прошло полгода: в инфекционке начали делать вторую реанимацию

Прошло полгода: в инфекционке начали делать вторую реанимацию

В областной инфекционной больнице начали ремонтировать помещение под новое реанимационное отделение. Об этом во время брифинга 5 января сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

"Мы завершили все процедуры, связанные с оформлением проектной документации, проведением экспертизы. В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ, и сегодня подрядная организация начинает ремонт помещения. По информации подрядчика, на выполнение работ потребуется около 2,5 месяцев", - сказал Пастух.

Также для отделения уже закуплено необходимое оборудование. По словам директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, несмотря на общую тенденцию к уменьшению количества госпитализаций, реанимационное отделение остается востребованным.

"На утро 5 января у нас более 20 больных находятся на аппаратах ИВЛ. Еще одно реанимационное отделение нам необходимо. Оно будет рассчитано на 18 больных, но при необходимости можно будет увеличить количество коек до 20 и больше", - отметил Нартов.

Напомним, об открытии второго реанимационного отделения в инфекционке заговорили еще в июле 2020 года. В конце августа в ХОГА заявили, что вторая реанимация будет открыта в октябре 2020 года.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Налоги в местный бюджет Харькова “не засчитают”, если заплатить на старый счет
Сегодня 07:37    75
Хто найбільше заробляє у Харківській області
Сегодня 07:11    116
Почему уволили директора ХТС: подробности
Сегодня 06:44    209
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 січня 2021 року
Сегодня 06:35    70
Харьковчанам не нужно запасаться лампочками и спичками на период локдауна
Сегодня 06:17    149
Південноафриканська мутація Covid-19 може бути стійкішою до вакцин - вчені
Сегодня 06:08    98
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    97
Харьковский “Биолек” подал на регистрацию российскую вакцину “Спутник V” – официально
05.01.2021 19:06    324
Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі
05.01.2021 10:20    361
Тариф утвердили: с 1 января жители Харьковщины будут больше платить за транспортировку газа
05.01.2021 08:51    517
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 