Прошло полгода: в инфекционке начали делать вторую реанимацию

В областной инфекционной больнице начали ремонтировать помещение под новое реанимационное отделение. Об этом во время брифинга 5 января сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

"Мы завершили все процедуры, связанные с оформлением проектной документации, проведением экспертизы. В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ, и сегодня подрядная организация начинает ремонт помещения. По информации подрядчика, на выполнение работ потребуется около 2,5 месяцев", - сказал Пастух.

Также для отделения уже закуплено необходимое оборудование. По словам директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, несмотря на общую тенденцию к уменьшению количества госпитализаций, реанимационное отделение остается востребованным.

"На утро 5 января у нас более 20 больных находятся на аппаратах ИВЛ. Еще одно реанимационное отделение нам необходимо. Оно будет рассчитано на 18 больных, но при необходимости можно будет увеличить количество коек до 20 и больше", - отметил Нартов.

Напомним, об открытии второго реанимационного отделения в инфекционке заговорили еще в июле 2020 года. В конце августа в ХОГА заявили, что вторая реанимация будет открыта в октябре 2020 года.

Источник: sq.com.ua

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