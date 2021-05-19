Простое упражнение защищает мозг от развития болезни Альцгеймера

Хотя от разрушающей мозг болезни нет лекарства, ученые считают, что физические упражнения могут давать позитивный эффект, тормозящий развитие патологии.

Болезнь Альцгеймера является разновидностью деменции – приобретенного или возрастного (сенильного) слабоумия, постепенно уничтожающего нормальную память, функции мышления и способность выполнять повседневные задачи, в конечном итоге – личность человека. У большинства людей первые заметные симптомы заболевания возникают примерно в середине 60-х годов жизни, и если учесть, что современное человечество все больше тяготеет к долголетию (по сравнению с прошлыми поколениями), распространенность этого недуга становится настоящей проблемой, медицинской и социальной. Многие исследователи прогнозируют значительное увеличение числа тех, кто будет страдать болезнью Альцгеймера, через 30-50 лет.

Профилактика данного заболевания стала темой публичного выступления британских медиков, врача Майкла Мосли и профессора физиологии из Университета Южного Уэльса Дамиана М. Бейли. Специалисты заявили, что защитить мозг человека от развития болезни Альцгеймера помогает простое упражнение – приседание.

В частности, профессор Бейли рассказал, что учеными его университета изучалось влияние разных видов физической активности на здоровье центральной нервной системы. Как заметил физиолог, «мы рассмотрели эффекты таких упражнений, как бег, ходьба, езда на велосипеде, приседания, и в итоге сосредоточились на последних как наиболее результативных».

Эксперт заявил, что приседания можно смело назвать «интеллектуальной» формой физических упражнений.

Почему простое упражнение так полезно для мозга? Ученые поясняют, что по мере увеличения возраста человека уменьшается в размере такая часть мозга, как гиппокамп – это связано с ослаблением питающего данную область кровотока. Есть данные, свидетельствующие, что уменьшение гиппокампа ассоциируются с когнитивным снижением и нейронной дегенерацией, ведущими к болезни Альцгеймера в более поздние годы жизни.

В свою очередь, приседания эффективно активизируют движение крови, причем именно поступающей в гиппокамп. В этом плане они лучше защищают мозг от разрушения, чем, например, езда на велосипеде, аэробика или бег.

Ссылаясь на проведенное исследование, профессор Бейли заявил, что «трех-пятиминутные приседания три раза в неделю оказались более эффективны с точки зрения «прокачки» головного мозга, чем другие постоянные упражнения».

Резюмируя, исследователь заметил, что это простое упражнение является чем-то вроде интервальной тренировки мозга. Он советует обратить на него внимание всем взрослым людям.

Источник: Новости Ю

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