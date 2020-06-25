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Простой тест: как определить, зависимы ли вы от алкоголя

Простой тест: как определить, зависимы ли вы от алкоголя

Злоупотребление спиртными напитками зачастую превращается в зависимость, но не все признают, что не могут с ней справиться.

— Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести, не выпивая, несколько дней. Если вы понимаете, что никак не можете отказаться от алкоголя на один или два дня,  например, в пятницу или субботу, — это практически точно является знаком вашей серьёзной зависимости, — отмечают британские эксперты.

Если вам ясно, что без спиртного вы не можете расслабиться или вообще получать удовольствие от жизни, то это точно зависимость.

— Это значит, что вы постоянно думаете о том, когда в следующий раз выпьете, хотите выпить с утра и выстраиваете распорядок жизни в зависимости от возможности выпить, — говорят специалисты.

Как сообщалось ранее, выявить предрасположенность к алкоголизму несложно. Есть три вопроса, которые российские наркологи задают человеку, пришедшему на прием. Они звучат так: «Просили ли вас близкие бросить пить?», «Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?», «Было ли у вас желание опохмелиться с утра?». Если на все три вопроса человек ответил «да», то с высокой вероятностью он имеет проблемы с алкоголем.

По словам врачей, постоянное употребление алкоголя приводит к тяжелому заболеванию — алкоголизму, в основе которого лежит хроническое отравление организма. Это отравление постепенно формирует психическую и физическую зависимость от алкоголя и вызывает патологию внутренних органов, нарушение обмена веществ, центральной и периферической нервной системы, психическую и личностную деградацию.
Источник:  Новости Ю

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Темы: алкоголь

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