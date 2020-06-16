Проверь себя. Ученые определили, какие черты личности влияют на развитие слабоумия

В исследовании американских медиков изучались черты личности пожилых людей и влияние этих черт на состояния, которые предшествуют деменции.

В научной работе был сделан упор на проблемы с движениями и когнитивную недостаточность, которые могут служить ранними признаками старческого слабоумия.

Авторы работы обратили внимание на пять черт личности — невротизм, экстраверсия, добросовестность, приятность и открытость — и их связь с состояниями, предшествующими деменции. Среди 524 взрослых в возрасте 65 лет и старше, которые наблюдались в среднем в течение 3 лет, у 38 участников развился синдром двигательного когнитивного риска (MCR) и синдром легкой когнитивной недостаточности (MCI), а еще у 69 развился только синдром легкой когнитивной недостаточности.

Открытость была связана с 6% снижением риска развития MCR, тогда как невротизм был связан с 6% повышенным риском MCI. При этом синдроме память остается неповрежденной, но одна или несколько других когнитивных способностей — таких как язык, визуально-пространственные навыки или исполнительное функционирование — нарушены.

Невротизм — это черта личности, которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, иногда — вегетативными расстройствами. Это не синоним невроза, так как невротические симптомы может обнаруживать и здоровый человек.

Также отмечается, что ни одна из черт личности не была связана с синдромом легкой когнитивной недостаточности в целом или с амнестическим вариантом этого синдрома.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, наши результаты свидетельствуют о том, что личностные качества играют независимую роль в риске или защите от специфических синдромов, предшествующих деменции. С клинической точки зрения эти результаты подчеркивают важность учета аспектов личности при оценке риска развития деменции», — говорит ведущий автор, доктор медицинских наук Эммелин Эйерс, из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Добавим, исследователи из Медицинского колледжа Университета Кентукки обнаружили, что класс антибиотиков под названием аминогликозиды может быть средством лечения одного из видов деменции.

Лобно-височная деменция является второй наиболее распространенной деменцией после болезни Альцгеймера. Обычно этот вид старческого слабоумия начинается в возрасте от 40 до 65 лет и затрагивает лобные и височные доли мозга, что приводит к изменениям поведения, затруднениям при разговоре и письме и ухудшению памяти.

Подгруппа пациентов с лобно-височной деменцией имеет специфическую генетическую мутацию, которая не позволяет клеткам мозга вырабатывать белок програнулин. Хотя это вещество не полностью исследовано, его отсутствие достоверно связано с заболеванием.

Группа во главе с Хайнингом Чжу, профессором кафедры молекулярной и клеточной биохимии Великобритании, обнаружила, что после добавления аминогликозидных антибиотиков к нейрональным клеткам с этой мутацией клетки начали производить програнулин, игнорируя мутацию.

Источник: nv.ua/

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