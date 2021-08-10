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Проверяющие “амнистировали” 2 водоема в Харькове: в них уже безопасно купаться

Проверяющие “амнистировали” 2 водоема в Харькове: в них уже безопасно купаться

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил о результатах очередных исследований проб воды из водоемов города и области.

И результаты должны порадовать жителей Алексеевки, Холодной горы, Залютино и Новой Баварии.

“Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания пляжей Алексеевского лугопарка и гидропарка “Удянского”, соответствуют нормативным требованиям”, – сообщили в лабцентре.

Все так же не советуют харьковчанам купаться на Журавлевке, Безлюдовке, Основе и Петренковском водоеме. Там “передоз” кишечных палочек. Те же проблемы с водой в области – на реке Берестовой в Краснограде, в Зачепиловке и на пруду пляжа “Комсомольский” вблизи Кегичевки.

Кроме того, в некоторых водоемах по-прежнему обнаруживают ротавирус. Его антигены есть в Петренковском водохранилище, на пруду “Копань” в Богодухове и в Удах в районе Золочева (там присутствует еще и гепатит А ).

Все опасные водоемы специалисты областного центра профилактики болезней пометили на интерактивной карте.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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