Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике

По словам провизора Ирины Булыгиной, в холодильник следует убирать лекарства, о которых говорится в инструкции, что их нужно хранить в прохладном и темном месте.

Правилами хранения лекарств поделилась провизор Ирина Булыгина. По словам специалиста, хранить лекарства нужно в соответствие с указаниями в инструкции. Изучать ее следует первым делом после приобретения медикамента.

Ирина Булыгина пояснила: указание в инструкции о том, что лекарство необходимо хранить в прохладном и темном месте, это значит, что температура должна быть до +12…+14 градусов. Такие лекарства провизор порекомендовала держать в холодильнике.

Помимо этого, существуют лекарства, о которых сообщается, что их следует хранить в холодном месте. Это означает, что препараты не должны храниться при температуре более 6 градусов тепла. Такие медикаменты Ирина Булыгина посоветовала хранить в нижних отделах холодильника, которые предназначаются для овощей.

Провизор уточнила, какие именно препараты хранятся в холодильнике:

свечи на натуральной жировой основе,

мази с жировыми компонентами,

препараты, изготовленные в аптеках, у которых обычно небольшой срок хранения,

глазные капли от глаукомы,

ферментные препараты в виде порошка.

«В тепле не стоит оставлять многие лекарства с натуральными компонентами, чтобы предотвратить развитие в них бактерий», — добавила эксперт.

Источник: Новости Ю

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