Психологи рассказали, как распознать родственную душу

Все, так или иначе, хотят встретить родственную душу. Особенно те, кто упрямо сопротивляется существованию этой самой родственной души.

Как узнать свою родственную душу? Существует ряд довольно надежных признаков, обнаружив которые, вы сможете утвердиться, что не ошиблись. Сообщает НОЖ.

1. Вы похожи внешне

Действительно, очень часто родственные души имеют внешнее сходство. Вы даже можете сравнить ваши детские фотографии – удивительно, но с самого рождения люди, которые являются родственными душами, очень похожи друг на друга. Что-то такое неуловимое может быть в мимике, в простой улыбке, жестах, самом типе внешности, и это будто объединяет вас. Кстати, люди в принципе чувствуют расположение к незнакомцам, на которых они похожи, – это такой «закон джунглей».



2. Вы понимаете друг друга с полуслова

Вам кажется, что вы вообще могли бы молчать – настолько понятны и безусловны все сигналы, которые вы передаете друг другу. Это может быть просто обменивание взглядами, достаточное, чтобы понять суть.

3. Вы имеете схожие интересы и мировоззрение

Часто люди просто занимаются чем-то одним, и в процессе совместного творчества понимают, что они страшно похожи. Их интересы могут формироваться под влиянием одних и тех же авторитетов, они могут читать одни и те же книги и обожать одно и то же кино. Любимые художники и музыканты, один взгляд на жизнь – пункты, которые говорят свое щедрое «да!» на вопрос о том, являются ли люди родственными душами.



4. Вас тянет друг к другу физически

И это не про секс. Вам просто хорошо находиться рядом друг с другом, кажется, будто ваши тела таинственным образом сонастроены, даже дышать становится легче, если вы вместе. Это тоже жирный плюс в пользу того, что вы обрели свою родственную душу.

Источник: changeua.com

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