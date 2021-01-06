Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 21

Південноафриканська мутація Covid-19 може бути стійкішою до вакцин - вчені

Південноафриканська мутація Covid-19 може бути стійкішою до вакцин - вчені

Південноафриканські вчені кажуть, що мають "обґрунтоване занепокоєння" щодо того, що нова мутація коронавірусу, яку виявляють в країні, може бути стійкішою до наявних вакцин - порівняно з іншими штамами.

"Це теоретичне занепокоєння. Обґрунтоване занепокоєння, що південноафриканський варіант може бути більш стійким", - сказав у розмові з BBC професор Шабір Мадхі, який проводить випробування вакцини AstraZeneca у ПАР.

За його словами, остаточну відповідь вчені отримають приблизно за кілька тижнів.

Але побоювання викликає той факт, що південноафриканський варіант вірусу, за словами пана Мадхі, мутував більше, ніж штам, який останнім часом активно виявляли у Британії.

При цьому одна з мутацій здатна призводити до того, що вірус зможе уникати атак антитіл, вироблення яких спричиняють вакцини.

Антитіла - це невеликі білки, які створюються імунною системою і мають приєднуватися до вірусів, аби "блокувати" їх. Якщо зі здатністю антитіл приєднуватися до вірусів виникають проблеми, то вакцини можуть виявитися не такими ефективними.

Професор Махді наголошує, що навряд чи південноафриканська мутація повністю знівелює ефект від щеплення, але на його думку послаблення ефективності вакцин не виключене.

Водночас експерт із вакцин з Університету Вітса, професор Хелен Різ, заспокоює: за її словами, навіть якщо побоювання щодо нової мутації справдяться, то модифікувати вакцини потрібним чином не є проблемою - наявні технології дозволяють зробити це достатньо швидко.

Професор Різ також додає, що занепокоєння щодо мутацій коронавірусу в Південній Африці зайвий раз привертає увагу до того, що вакцинами якомога швидше треба забезпечити якнайбільше країн - і не лише багатих.

Наприкінці грудня південноафриканську мутацію, про яку йдеться, зафіксували у Великій Британії.

Очільник міністерства охорони здоров'я Метт Генкок тоді заявляв, що "вона ще більш заразна і мутувала ще більше".

Проте в Південній Африці цю інформацію заперечили - кажуть, жодних доказів, які б це доводили, немає.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    33
Харьковский “Биолек” подал на регистрацию российскую вакцину “Спутник V” – официально
05.01.2021 19:06    304
Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі
05.01.2021 10:20    355
Визначає COVID-19 за декілька секунд: у Туреччині розробили новий експрес-тест
05.01.2021 08:42    159
США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози
05.01.2021 08:06    140
В яких районах Харківської області найбільше хворіють на грип
05.01.2021 07:39    208
Науковці розробили біосенсор, що виявляє COVID-19 у повітрі
05.01.2021 07:21    165
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 січня 2021 року
05.01.2021 06:36    108
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
05.01.2021 06:00    289
Десятки мільйонів нових бідних, проблеми з освітою "на десятки років" - як Covid-19 змінює світ
04.01.2021 10:18    235
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 