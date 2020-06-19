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рач рассказала о влиянии на еду микроволновки и ее безопасном использовании

рач рассказала о влиянии на еду микроволновки и ее безопасном использовании

Врач-диетолог Елена Мотова рассказала о преувеличенной опасности, которую усматривают во влиянии микроволновок на еду. Нагрев в такой печи не отличается от жарки или запекания, утверждает специалист.

Врач считает ошибочным мнение о том, что еда, разогретая в микроволновке, вредна для здоровья. Медик подчеркивает: обработка пищи в СВЧ-печке является обычным нагреванием, оно «ничем не отличается от любого другого», той же жарки или запекания. При этом не происходит выделения ионизирующей радиации, не выбиваются электроны из атомов, как это нередко можно услышать о работе микроволновок.

«Микроволны влияют на наш организм точно так же, как и на пищу – вода, содержащаяся в тканях, будет нагреваться под их воздействием», — пояснила эксперт.

Мотова призвала не бояться «утечек» микроволн за пределы печей – этот страх безоснователен. По словам врача, металлическая мелкоячеистая сетка на дверцах микроволновок полностью блокирует «просачивание микроволн сквозь стекло», да и конструкция СВЧ-печек такова, что невозможны даже минимальные «утечки».

Специалист дала несколько советов по безопасному использованию популярного кухонного устройства.

  • Внимательно читать инструкцию – некоторые микроволновки не должны работать пустыми.
  • Не использовать печь, если ее дверца как-то повреждена, закрывается неплотно.
  • Не включать печь при открытой дверце.
    Источник:  Новости Ю

 

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Темы: кухня

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