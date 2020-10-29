Ранние признаки беременности, о которых нужно знать

Главный признак беременности – отсутствие менструального цикла. Но пропущенная менструация не является надежным показателем беременности до 10 дней после ожидаемой даты месячных. После двух или более последовательных пропущенных месячных вероятность беременности намного выше.

Перед этим вы можете подумать об использовании домашнего теста на беременность. Если выполнить домашний тест на беременность слишком рано, до восьми дней после овуляции, результаты могут быть недостоверными. В то время это может показаться трудным, но, возможно, вам лучше подождать.

Пока вы ждете, обратите внимание на эти признаки от Национального института здоровья, которые могут указывать на беременность. (Важное примечание: эти симптомы могут вызывать другие заболевания, поэтому они не обязательно означают, что вы беременны.)

Усталость

Чувство усталости – это нормально. Это можно заметить через неделю после зачатия. Это происходит потому, что ваше тело претерпевает изменения, поддерживающие беременность, включая повышенный метаболизм и производство дополнительных гормонов, таких как прогестерон.

Головные боли

Они могут возникать в результате увеличения выработки гормонов.

Частое мочеиспускание

Еще одно гормональное изменение увеличивает приток крови к области таза. Это изменение обычно приводит к частым поездкам в туалет.

Незначительное кровотечение

Это может произойти примерно через 6–12 дней после зачатия в течение первых 12 недель беременности.

Грудь и соски становятся опухшими, болезненными или покалывающими

Это может быть заметно через неделю или две после зачатия. Ваша грудь также может стать тяжелее. Опять же, это результат увеличения гормонов; ваше тело готовится к кормлению.

Тошнота и/ или рвота

Вы можете заметить это через две-восемь недель после зачатия. Это может случиться в любое время дня, поэтому старая фраза «утренняя тошнота» не всегда верна.

Перепады настроения

Это еще одно изменение, которое вызывают гормоны. Качели могут начаться через несколько недель после зачатия.

Тяга или отвращение к еде

Вы можете заметить, что вас привлекают определенные продукты или продукты, которые вам обычно нравятся, становятся непривлекательными. Это может приходить и уходить, или длиться на протяжении всей беременности. Опять же, наличие некоторых из этих симптомов не означает, что вы беременны.

Если вы знаете свое обычное время овуляции, подождите восемь дней, упомянутых ранее, прежде чем использовать домашний тест на беременность. Если у вас есть вопросы по выбору теста, попросите своего фармацевта порекомендовать точный и экономичный домашний тест на беременность. Фармацевт всегда готов ответить на подобные вопросы. Чтобы получить наиболее точный результат, внимательно следуйте инструкциям набора для тестирования.

Если вы получили положительный результат или у вас просто есть вопросы по поводу беременности, обратитесь к своему врачу. Ваш врач может сделать анализ крови или мочи, чтобы подтвердить беременность.

Беременность

Источник: 1 Минута