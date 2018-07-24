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Раскрыт секрет популярности вейпов

Раскрыт секрет популярности вейпов

Вейп - это безопасная альтернатива сигаретам

Вейпить значит вдыхать водяной пар полученный с помощью персонального испарителя или электронной сигареты. Вейпинг является относительно новым развлечением, но несколько перспективных исследований показали, что гораздо безопаснее вейпить чем курить табак.

Курящие и некурящие люди покупают электронные сигареты из-за того, что во время их курения появляются вкусные и необычные запахи. Эксперты считают, что если вейпы запретят, то многие их любители начнут курить табачные сигареты.

Специалисты из Британии исследовали вопрос о том, что заставляет людей покупать электронные сигареты. Ученые смогли выяснить секрет популярности вейпов – вкусные запахи наполнителей вейпов, которые используются для курения. Именно ароматы заставляют курильщиков и некурящих людей приобретать и использовать электронные сигареты.

Если вейпы запретят, то многие их любители, раньше не курившие табачные изделия, могут начать их курить, читают эксперты.

С ростом популярности электронных сигарет ученые пытаются доподлинно определить, не являются ли они вреднее для здоровья, чем обычные сигареты. Пока табачный дым на первом месте из-за его разрушительного эффекта на сердце и легкие, но и не так безвредны некоторые смеси для электронных сигарет.

Источник: comments.ua

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