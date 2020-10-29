Растения, укрепляющие наш иммунитет

Для большей эффективности целесообразно комбинировать растения с другими активными ингредиентами, которые, как известно, поддерживают иммунную систему: пробиотиками, продуктами пчеловодства (в первую очередь прополисом) и/ или витаминами-антиоксидантами.

Эхинацея: иммуностимулятор и противоинфекционное средство

Эхинацея

Активные ингредиенты: ее корни содержат три интересных активных ингредиента: алкиламиды, которые побуждают определенные белые кровяные клетки поглощать микроб, чтобы предотвратить его развитие; полисахариды, крупные сахара, стимулирующие выработку антител; фенольные соединения, которые организуют различные защитные механизмы иммунитета.

Преимущества: иммуностимулирующее и противоинфекционное.

Использование: в форме стандартизированных экстрактов свежих растений или суспензий. Начните с первого курса лечения в течение одного месяца, затем продолжайте прерывистое лечение в течение 2 недель в месяц. По чайной ложке свежего растительного экстракта утром и вечером.

Меры предосторожности при использовании: не желательно людям, страдающим прогрессирующими аутоиммунными заболеваниями или проходящим иммуносупрессивное лечение.

Черная смородина: противовоспалительное средство

Черная смородина

Активные ингредиенты: листья и плоды содержат флавоноиды.

Польза: флавоноиды придают черной смородине антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Использование: в виде жидкого экстракта, материнской настойки или Quantis (процесс ферментативной экстракции, позволяющий сохранить все активные ингредиенты).

В случае повторных инфекций принимать 5 дней в неделю в течение месяца или двух, в зависимости от чувства усталости.

Меры предосторожности при использовании: нет

Черная редька: вывод токсинов

Черная редька

Активные ингредиенты: ее корень богат серой, сернистыми производными и минералами.

Преимущества: известно, что она выводит токсины из печени, которая участвует в иммунной регуляции. Она также обладает антибактериальным действием, разжижая бронхиальный секрет и носовые полости.

Показания: рекомендуется при рините, синусите или хроническом бронхите.

Применение: при приготовлении свежих растений по 1-2 чайные ложки в день в течение 15 дней в месяц, в течение одного месяца при повторных ринитах или синуситах, а также курильщикам.

Меры предосторожности: лечение откладывается в случае недавней проблемы с печеночной коликой.

Источник: 1 Минута