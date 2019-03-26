Разработали импланты, которые восстанавливают кость изнутри

Большинство костных имплантатов сегодня произведены из твердой керамики. Они довольно выносливы, но в то же время очень хрупкие, что усложняет работу. Из-за особенностей этих имплантов кость может их отторгнуть. Канадские исследователи создали специальное вещество, которое имеет воздушную и пенистую консистенцию. После ее введения в кость она способствует росту костной ткани.

Новый материал сделан путем обработки нанокристаллов, которые получили из растительной целлюлозы, пишет журнал Acta Biomaterialia.

Кристаллы соединяются и образуют прочную, но легкую губку – аэрогель, – которая может уменьшаться или расширяться при необходимости, чтобы полностью заполнить костную полость.



Аэрогель, который способен восстанавливать кость изнутри

Во время исследования ученые работали с двумя группами крыс. У первой группы были имплантаты из аэрогеля, а у второй группы их не было совсем. Результаты показали, у животных с аэрогелем рост костей был на 33% больше через три недели, и на 50% через 12 недель по сравнению со второй группой.

Эти результаты показывают, что целлюлозные нанокристаллические аэрогели могут считаться жизнеспособным и даже лучшей средой для поддержания роста костей. По мере заживления тканей имплантаты со временем распадаются на нетоксичные компоненты в организме. То есть, эти импланты не требуют дополнительного хирургического вмешательства.



По мере заживления костных тканей имплантаты со временем распадаются

Подобные импланты будут не только эффективнее, но и дешевле, потому что производят наноцеллюлозу в достаточно большом объеме.

Ученые уверены, что, даже если новый способ не вытеснит традиционные имплантаты, он обязательно найдет свое применение как вспомогательный или альтернативный способ лечения.

Источник: 24tv.ua

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