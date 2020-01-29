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Разработанную вакцину от коронавируса будут тестировать год

Разработанную вакцину от коронавируса будут тестировать год

Ученые Гонконгского университета разработали вакцину против нового штамма коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом профессор университета Юэн Квок Юнг сообщил изданию South China Morning Post.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", - сказал профессор.

Он не сообщил точных временных рамок для исследований, но отметил, что речь идет о нескольких месяцах. Юэн Квок Юнг также рассказал, что следующим этапом станут клинические исследования на людях, а это займет еще по крайней мере год.

Сообщается, что новое лекарство создано из вакцины от гриппа, которую модифицировали антителами коронавируса пневмонии, а значит ею можно будет излечить обе болезни.

Агентство Телевидения Новости

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