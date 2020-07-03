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Развенчаны популярные мифы о раздельном питании

Развенчаны популярные мифы о раздельном питании

Эксперт рассказала, существует ли сочетаемость продуктов

О сочетаемости продуктов говорят и спорят много. И у специалистов разное мнение на этот счет. Есть ли несочетаемые продукты? Можно есть белки с углеводами? А огурцы с помидорами? И что будет, если их съесть? На эти вопросы ответила в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Впервые идея «несочетаемости» продуктов возникла в начале 20 века. Ее основателем был Герберт Шелтон. Он решил, что в основе всех заболеваний лежит употребление несовместимых продуктов и составил таблицы, какие продукты можно сочетать, какие нет.Но мы ведь с вами верим в науку! И даже несмотря на то, что Герберт не был врачом, мы должны верить качественным исследованиям. А исследования говорят, что все продукты в любом сочетании прекрасно усваиваются.

Почему так? Для этого нужно знать, как устроено пищеварение. Для каждого макроэлемента: белков, жиров, углеводов, наш ЖКТ выделяет собственные ферменты для переваривания. И нет такого, что одни нейтрализуют другие, они прекрасно работают вместе.

Что касается «щелочной» и «кислой» среды для переваривания, в желудке всегда кислая среда и еда ее если меняет, то очень ненадолго, гомеостаз в организме прекрасно поддерживается, потому что любое его отклонение может быть смертельно опасно.

Также не забывайте, что не бывает чисто белковой еды или чисто углеводной. Ну только если это сахар и белок яйца. Но по сути вся еда уже смешанная.

А что если сочетание рыба-кефир или дыня-молоко вызывает у вас неприятные ощущения? Это не несочетаемость продуктов, а ваша индивидуальная реакция, это нормально и вы ориентируйтесь на свои ощущения.

А что реально нельзя сочетать? Лекарства и алкоголь точно лучше не сочетать.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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