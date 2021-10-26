Реабилитационный центр в Харькове
Признаться себе, близким и друзьям, что зависимость является вашей проблемой — первый, но не единственный шаг. Возникает вопрос: что дальше? Не находя ответа, люди снова возвращаются к пагубному образу жизни. Но есть выход — реабилитационный центр Харьков оказывает всестороннюю помощь в лечении алкогольной и наркотической зависимости. Центр объединяет в себе медицинское сопровождение, психологическое восстановление и социальную интеграцию.
Направления работы:
- лечение аддиктивного поведения;
- немедленная помощь в состоянии передозировки, абстиненции, запойного пьянства;
- реабилитация психологической зависимости;
- психологическая поддержка семьи, борьба с созависимыми отношениями;
- поддержка трезвости в будущем;
- привлечение к активной социальной жизни.
Работа специалистов сосредоточена не только на зависимом. Таким образом, помощь получает семья, пострадавшая от последствий болезни.
Условия центра реабилитации в Харькове
Лечение в условиях центра имеет главное преимущество, которое невозможно обеспечить, находясь дома. Это изоляция — действенный фактор, который позволяет исключить зависимого из токсичной среды. Обратившись в центр, зависящий соглашается на стационарное пребывание. Комфортные условия проживания напоминают уютную домашнюю обстановку и помогают быстро приспособиться, снизить стрессовый фактор. Международная Антинаркотическая Ассоциация обеспечивает реабилитационный процесс всем необходимым:
- отдельное здание, придомовая территория (удобная транспортная развязка);
- просторные комнаты (душевые, прачечная, кухня);
- зоны отдыха;
- оборудованные медицинские кабинеты, залы для занятий;
- спортивный зал;
- комплексное питание.
Реабилитацию проводит опытная команда специалистов, приспосабливая процесс лечения под нужды зависимого. Актуальным остается вопрос безопасности. Реабилитационный центр для алкозависимых Харьков придерживается принципов:
- анонимность пребывания в центре;
- индивидуализация процесса реабилитации;
- последовательность этапов лечения;
- постоянное сопровождение даже после окончания стационарного пребывания;
- привлечение членов семьи.
Концепция лечения Международной Антинаркотической Ассоциации — Харьков
Зависимость как болезнь меняется с течением времени и требует более современного, глубокого подхода к лечению. Специалисты МАА внедряют программу реабилитации, которая включает три этапа работы с болезнью и личностью человека:
- Детокс-терапия. Метод очищения организма от остатков применяемых веществ. Проводится врачом-наркологом и является полностью безопасным. Детоксикация имеет целью:
- провести диагностику организма;
- вывести из состояния абстиненции, запойного пьянства, передозировки;
- наладить функционирование внутренних органов;
- снять симптомы физического влечения к употреблению;
- улучшить самочувствие, сон, обменные процессы.
- Психологическая реабилитация. Работа психологов и психотерапевтов строится в зависимости от личной истории больного. Выявление истинных причин формирования аддикции помогает минимизировать ее развитие в будущем. Восстановление личности происходит по программе «12 шагов». Этот метод имеет мировое значение и стал ключом в трезвость для десятков тысяч людей. Идея программы заключается в осознании человеком себя, своих слабостей, недостатков, сильных сторон. Шаги помогают понять и проявить силу, которая вдохновит на решительные действия. Цель реабилитации:
- преодолеть психологическую зависимость;
- вернуть ответственность, объективность мышления;
- приобрести новые стратегии поведения в стрессе, конфликтах;
- привлечение к ЗОЖ;
- налаживание семейных отношений, отношений с близкими;
- ценностная переориентация;
- просмотр жизненного пути;
- возвращение умения переживать чувства и эмоции без запрещенных веществ.
Групповые занятия, общение с наставниками, клиентами центра помогают понять, что каждый человек может оступиться, однако это не означает конец жизни. Опыт других побуждает идти дальше и укреплять веру в себя, помогая тем, кто только начинает путь восстановления.
- Ресоциализация. Завершающий этап, который помогает сохранить трезвость и по-новому приспосабливаться к жизни. Безусловно, условия центра являются безопасными, отсутствуют соблазны, обычные проблемы. Задача ресоциализации — способствовать успешной адаптации за пределами центра, сохраняя полученные навыки. Мы не можем изменить окружающий мир, но можно изменить взгляд человека. Сопровождение зависимого включает:
- трудоустройство, восстановление на обучении;
- группы поддержки (АА, АН)
- посещение мероприятий центра (культурных, спортивных, образовательных);
- профилактику развития аддиктивного поведения в будущем;
- создание трезвого круга общения;
- консультации с психологом.
После реабилитации бывший зависимый возвращается в семью. Конечно, ситуация болезни меняет качество общения и отношение друг к другу. Специалисты по семейной терапии работают с членами семьи для:
- безопасного воссоединения;
- преодоления созависимого поведения, провоцирующего срывы;
- создания положительного климата в семье;
- оказания психологической, моральной поддержки близким;
- решения семейных конфликтов.
Стоимость полного курса реабилитации
Лечение зависимого поведения требует много усилий и сил не только от больного — это включение команды людей, которые ежедневно делают все возможное, чтобы трезвость стала реальностью. Оценить вклад в каждого человека невозможно, разные истории и судьбы требуют адаптироваться под каждый случай. То же можно сказать и о ценовой политике центра. Сумма реабилитации варьируется в зависимости от нескольких факторов:
- возраст, пол больного;
- продолжительность, вид зависимости;
- прошлый опыт лечения;
- состояние соматического, психического здоровья;
- наличие добровольного желания.
Оценив каждый из пунктов, после индивидуальной консультации специалист сформирует необходимую для лечения сумму. Центр работает для людей, поэтому окончательная цена находится в среднем показателе цен по стране. Бесплатная консультация по телефону (на сайте центра) предоставит необходимую вам информацию. Обратиться в центр реабилитации могут близкие родственники, вам предоставят подробную информацию о лечении и скоординируют дальнейшие действия.
Реабилитация — начало новой жизни
Самостоятельное обращение больного за помощью — идеальный вариант, но, к сожалению, это происходит очень поздно и не с каждым. Смотреть на то, как сын или муж калечит себя, невыносимо. Выбор падает на плечи неравнодушных родственников, это очень непростое решение. Обратиться к МАА может каждый, для кого является ценным жизнь близкого человека. Услуга принудительной реабилитации в Харькове вполне безопасна. Это способ психологической работы с зависимым, который побуждает взять себя в руки и начать действовать. Ряд бесед со специалистом проходит в спокойных условиях, возможен выезд на дом. Именно ваш звонок в центр станет решающим днем в жизни зависимого. Не стоит сосредотачиваться на плохом, каждый заслуживает на второй шанс. Ваша вера и решимость помогут изменить ситуацию к лучшему.