Реабилитационный центр в Харькове

Признаться себе, близким и друзьям, что зависимость является вашей проблемой — первый, но не единственный шаг. Возникает вопрос: что дальше? Не находя ответа, люди снова возвращаются к пагубному образу жизни. Но есть выход — реабилитационный центр Харьков оказывает всестороннюю помощь в лечении алкогольной и наркотической зависимости. Центр объединяет в себе медицинское сопровождение, психологическое восстановление и социальную интеграцию.

Направления работы:

лечение аддиктивного поведения;

немедленная помощь в состоянии передозировки, абстиненции, запойного пьянства;

реабилитация психологической зависимости;

психологическая поддержка семьи, борьба с созависимыми отношениями;

поддержка трезвости в будущем;

привлечение к активной социальной жизни.

Работа специалистов сосредоточена не только на зависимом. Таким образом, помощь получает семья, пострадавшая от последствий болезни.

Условия центра реабилитации в Харькове

Лечение в условиях центра имеет главное преимущество, которое невозможно обеспечить, находясь дома. Это изоляция — действенный фактор, который позволяет исключить зависимого из токсичной среды. Обратившись в центр, зависящий соглашается на стационарное пребывание. Комфортные условия проживания напоминают уютную домашнюю обстановку и помогают быстро приспособиться, снизить стрессовый фактор. Международная Антинаркотическая Ассоциация обеспечивает реабилитационный процесс всем необходимым:

отдельное здание, придомовая территория (удобная транспортная развязка);

просторные комнаты (душевые, прачечная, кухня);

зоны отдыха;

оборудованные медицинские кабинеты, залы для занятий;

спортивный зал;

комплексное питание.

Реабилитацию проводит опытная команда специалистов, приспосабливая процесс лечения под нужды зависимого. Актуальным остается вопрос безопасности. Реабилитационный центр для алкозависимых Харьков придерживается принципов:

анонимность пребывания в центре;

индивидуализация процесса реабилитации;

последовательность этапов лечения;

постоянное сопровождение даже после окончания стационарного пребывания;

привлечение членов семьи.

Концепция лечения Международной Антинаркотической Ассоциации — Харьков

Зависимость как болезнь меняется с течением времени и требует более современного, глубокого подхода к лечению. Специалисты МАА внедряют программу реабилитации, которая включает три этапа работы с болезнью и личностью человека:

Детокс-терапия. Метод очищения организма от остатков применяемых веществ. Проводится врачом-наркологом и является полностью безопасным. Детоксикация имеет целью:

провести диагностику организма;

вывести из состояния абстиненции, запойного пьянства, передозировки;

наладить функционирование внутренних органов;

снять симптомы физического влечения к употреблению;

улучшить самочувствие, сон, обменные процессы.

Психологическая реабилитация. Работа психологов и психотерапевтов строится в зависимости от личной истории больного. Выявление истинных причин формирования аддикции помогает минимизировать ее развитие в будущем. Восстановление личности происходит по программе «12 шагов». Этот метод имеет мировое значение и стал ключом в трезвость для десятков тысяч людей. Идея программы заключается в осознании человеком себя, своих слабостей, недостатков, сильных сторон. Шаги помогают понять и проявить силу, которая вдохновит на решительные действия. Цель реабилитации:

преодолеть психологическую зависимость;

вернуть ответственность, объективность мышления;

приобрести новые стратегии поведения в стрессе, конфликтах;

привлечение к ЗОЖ;

налаживание семейных отношений, отношений с близкими;

ценностная переориентация;

просмотр жизненного пути;

возвращение умения переживать чувства и эмоции без запрещенных веществ.

Групповые занятия, общение с наставниками, клиентами центра помогают понять, что каждый человек может оступиться, однако это не означает конец жизни. Опыт других побуждает идти дальше и укреплять веру в себя, помогая тем, кто только начинает путь восстановления.

Ресоциализация. Завершающий этап, который помогает сохранить трезвость и по-новому приспосабливаться к жизни. Безусловно, условия центра являются безопасными, отсутствуют соблазны, обычные проблемы. Задача ресоциализации — способствовать успешной адаптации за пределами центра, сохраняя полученные навыки. Мы не можем изменить окружающий мир, но можно изменить взгляд человека. Сопровождение зависимого включает:

трудоустройство, восстановление на обучении;

группы поддержки (АА, АН)

посещение мероприятий центра (культурных, спортивных, образовательных);

профилактику развития аддиктивного поведения в будущем;

создание трезвого круга общения;

консультации с психологом.

После реабилитации бывший зависимый возвращается в семью. Конечно, ситуация болезни меняет качество общения и отношение друг к другу. Специалисты по семейной терапии работают с членами семьи для:

безопасного воссоединения;

преодоления созависимого поведения, провоцирующего срывы;

создания положительного климата в семье;

оказания психологической, моральной поддержки близким;

решения семейных конфликтов.

Стоимость полного курса реабилитации

Лечение зависимого поведения требует много усилий и сил не только от больного — это включение команды людей, которые ежедневно делают все возможное, чтобы трезвость стала реальностью. Оценить вклад в каждого человека невозможно, разные истории и судьбы требуют адаптироваться под каждый случай. То же можно сказать и о ценовой политике центра. Сумма реабилитации варьируется в зависимости от нескольких факторов:

возраст, пол больного;

продолжительность, вид зависимости;

прошлый опыт лечения;

состояние соматического, психического здоровья;

наличие добровольного желания.

Оценив каждый из пунктов, после индивидуальной консультации специалист сформирует необходимую для лечения сумму. Центр работает для людей, поэтому окончательная цена находится в среднем показателе цен по стране. Бесплатная консультация по телефону (на сайте центра) предоставит необходимую вам информацию. Обратиться в центр реабилитации могут близкие родственники, вам предоставят подробную информацию о лечении и скоординируют дальнейшие действия.

Реабилитация — начало новой жизни

Самостоятельное обращение больного за помощью — идеальный вариант, но, к сожалению, это происходит очень поздно и не с каждым. Смотреть на то, как сын или муж калечит себя, невыносимо. Выбор падает на плечи неравнодушных родственников, это очень непростое решение. Обратиться к МАА может каждый, для кого является ценным жизнь близкого человека. Услуга принудительной реабилитации в Харькове вполне безопасна. Это способ психологической работы с зависимым, который побуждает взять себя в руки и начать действовать. Ряд бесед со специалистом проходит в спокойных условиях, возможен выезд на дом. Именно ваш звонок в центр станет решающим днем ​​в жизни зависимого. Не стоит сосредотачиваться на плохом, каждый заслуживает на второй шанс. Ваша вера и решимость помогут изменить ситуацию к лучшему.