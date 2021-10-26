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Реабилитационный центр в Харькове

Признаться себе, близким и друзьям, что зависимость является вашей проблемой — первый, но не единственный шаг. Возникает вопрос: что дальше? Не находя ответа, люди снова возвращаются к пагубному образу жизни. Но есть выход — реабилитационный центр Харьков оказывает всестороннюю помощь в лечении алкогольной и наркотической зависимости. Центр объединяет в себе медицинское сопровождение, психологическое восстановление и социальную интеграцию.

Реабилитационный центр в Харькове

Направления работы:

  • лечение аддиктивного поведения;
  • немедленная помощь в состоянии передозировки, абстиненции, запойного пьянства;
  • реабилитация психологической зависимости;
  • психологическая поддержка семьи, борьба с созависимыми отношениями;
  • поддержка трезвости в будущем;
  • привлечение к активной социальной жизни.

Работа специалистов сосредоточена не только на зависимом. Таким образом, помощь получает семья, пострадавшая от последствий болезни.

Условия центра реабилитации в Харькове

Лечение в условиях центра имеет главное преимущество, которое невозможно обеспечить, находясь дома. Это изоляция — действенный фактор, который позволяет исключить зависимого из токсичной среды. Обратившись в центр, зависящий соглашается на стационарное пребывание. Комфортные условия проживания напоминают уютную домашнюю обстановку и помогают быстро приспособиться, снизить стрессовый фактор. Международная Антинаркотическая Ассоциация обеспечивает реабилитационный процесс всем необходимым:

  • отдельное здание, придомовая территория (удобная транспортная развязка);
  • просторные комнаты (душевые, прачечная, кухня);
  • зоны отдыха;
  • оборудованные медицинские кабинеты, залы для занятий;
  • спортивный зал;
  • комплексное питание.

Реабилитацию проводит опытная команда специалистов, приспосабливая процесс лечения под нужды зависимого. Актуальным остается вопрос безопасности. Реабилитационный центр для алкозависимых Харьков придерживается принципов:

  • анонимность пребывания в центре;
  • индивидуализация процесса реабилитации;
  • последовательность этапов лечения;
  • постоянное сопровождение даже после окончания стационарного пребывания;
  • привлечение членов семьи.

Концепция лечения Международной Антинаркотической Ассоциации — Харьков

Зависимость как болезнь меняется с течением времени и требует более современного, глубокого подхода к лечению. Специалисты МАА внедряют программу реабилитации, которая включает три этапа работы с болезнью и личностью человека:

  1. Детокс-терапия. Метод очищения организма от остатков применяемых веществ. Проводится врачом-наркологом и является полностью безопасным. Детоксикация имеет целью:
  • провести диагностику организма;
  • вывести из состояния абстиненции, запойного пьянства, передозировки;
  • наладить функционирование внутренних органов;
  • снять симптомы физического влечения к употреблению;
  • улучшить самочувствие, сон, обменные процессы.
  1. Психологическая реабилитация. Работа психологов и психотерапевтов строится в зависимости от личной истории больного. Выявление истинных причин формирования аддикции помогает минимизировать ее развитие в будущем. Восстановление личности происходит по программе «12 шагов». Этот метод имеет мировое значение и стал ключом в трезвость для десятков тысяч людей. Идея программы заключается в осознании человеком себя, своих слабостей, недостатков, сильных сторон. Шаги помогают понять и проявить силу, которая вдохновит на решительные действия. Цель реабилитации:
  • преодолеть психологическую зависимость;
  • вернуть ответственность, объективность мышления;
  • приобрести новые стратегии поведения в стрессе, конфликтах;
  • привлечение к ЗОЖ;
  • налаживание семейных отношений, отношений с близкими;
  • ценностная переориентация;
  • просмотр жизненного пути;
  • возвращение умения переживать чувства и эмоции без запрещенных веществ.

Групповые занятия, общение с наставниками, клиентами центра помогают понять, что каждый человек может оступиться, однако это не означает конец жизни. Опыт других побуждает идти дальше и укреплять веру в себя, помогая тем, кто только начинает путь восстановления.

  1. Ресоциализация. Завершающий этап, который помогает сохранить трезвость и по-новому приспосабливаться к жизни. Безусловно, условия центра являются безопасными, отсутствуют соблазны, обычные проблемы. Задача ресоциализации — способствовать успешной адаптации за пределами центра, сохраняя полученные навыки. Мы не можем изменить окружающий мир, но можно изменить взгляд человека. Сопровождение зависимого включает:
  • трудоустройство, восстановление на обучении;
  • группы поддержки (АА, АН)
  • посещение мероприятий центра (культурных, спортивных, образовательных);
  • профилактику развития аддиктивного поведения в будущем;
  • создание трезвого круга общения;
  • консультации с психологом.

После реабилитации бывший зависимый возвращается в семью. Конечно, ситуация болезни меняет качество общения и отношение друг к другу. Специалисты по семейной терапии работают с членами семьи для:

  • безопасного воссоединения;
  • преодоления созависимого поведения, провоцирующего срывы;
  • создания положительного климата в семье;
  • оказания психологической, моральной поддержки близким;
  • решения семейных конфликтов.

 

Стоимость полного курса реабилитации

Лечение зависимого поведения требует много усилий и сил не только от больного — это включение команды людей, которые ежедневно делают все возможное, чтобы трезвость стала реальностью. Оценить вклад в каждого человека невозможно, разные истории и судьбы требуют адаптироваться под каждый случай. То же можно сказать и о ценовой политике центра. Сумма реабилитации варьируется в зависимости от нескольких факторов:

  • возраст, пол больного;
  • продолжительность, вид зависимости;
  • прошлый опыт лечения;
  • состояние соматического, психического здоровья;
  • наличие добровольного желания.

Оценив каждый из пунктов, после индивидуальной консультации специалист сформирует необходимую для лечения сумму. Центр работает для людей, поэтому окончательная цена находится в среднем показателе цен по стране. Бесплатная консультация по телефону (на сайте центра) предоставит необходимую вам информацию. Обратиться в центр реабилитации могут близкие родственники, вам предоставят подробную информацию о лечении и скоординируют дальнейшие действия.

Реабилитационный центр в Харькове

Реабилитация — начало новой жизни

Самостоятельное обращение больного за помощью — идеальный вариант, но, к сожалению, это происходит очень поздно и не с каждым. Смотреть на то, как сын или муж калечит себя, невыносимо. Выбор падает на плечи неравнодушных родственников, это очень непростое решение. Обратиться к МАА может каждый, для кого является ценным жизнь близкого человека. Услуга принудительной реабилитации в Харькове вполне безопасна. Это способ психологической работы с зависимым, который побуждает взять себя в руки и начать действовать. Ряд бесед со специалистом проходит в спокойных условиях, возможен выезд на дом. Именно ваш звонок в центр станет решающим днем ​​в жизни зависимого. Не стоит сосредотачиваться на плохом, каждый заслуживает на второй шанс. Ваша вера и решимость помогут изменить ситуацию к лучшему.

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