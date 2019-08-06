Ребенок ударился головой – когда обязательно нужен врач. Комаровский

Если малыш до года упал и ударился головкой, необходимо наблюдать за крохой еще некоторое время, чтобы понять – все обошлось или врачу показать все же нужно.

Конечно, оставлять кроху без внимания ни в коем случае нельзя. Но если неприятность все же произошла, малыш упал и ударился головкой, важно не упустить опасные признаки. Педиатр Евгений Комаровский рассказывает, когда можно не беспокоиться, а в каких случаях консультация врача необходима.

Принципиальной особенностью детей первого года жизни является тот факт, что количество жидкости в полости черепа намного превышает таковое у детей постарше. Кроме того, имеются роднички, а также податливые и подвижные швы между костями черепа. Все это создает возможность амортизации и снижает риск от ударов головой и по голове. Абсолютное большинство травм головы у младенцев заканчивается благополучно, но любой удар по голове требует серьезного к себе отношения, поскольку возможны очень опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа.

Родители обязаны знать симптомы, свидетельствующие о том, что травма головы потенциально опасна и требует обязательного и неотложного обращения за медицинской помощью: