Рецепты лекарств и данные анализов в Харькове можно будет получать онлайн

В конце 2020 года харьковчане смогут воспользоваться сервисом электронных рецептов.

Об этом горсовет сообщает со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота.

По его словам, онлайн-рецепт позволит найти ближайшую аптеку, препарат по самой низкой цене и забронировать его для получения. Также сервис упростит задачу понимания почерка врача.

В персональном кабинете на портале «Helsi.mi» можно будет не только выбрать врача, но и оставить отзыв о его работе. Харьковчане будут иметь доступ к единой медицинской карте, которая полностью заменит бумажную, а также всегда будут иметь под рукой результаты анализов и исследований. Данные будут загружаться в персональный кабинет.

Кроме того, в городских больницах планируют установить бесплатные точки Wi-Fi.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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