Простудились? Не стоит сразу же бежать в аптеку. Не все болезни нужно лечить химическими препаратами. Иногда, действенное средство абсолютно естественный и очень приятный. Предлагаем рейтинг болезней, которые лечит секс!

Интимная близость с любимым человеком может улучшить настроение и снять стресс. Это знает большинство людей. А вот знаете ли вы, что подлечить некоторые болезни при помощи секса можно?

Секс – это природное обезболивающее

В результате исследования, результаты которого опубликовал журнал Bulletin of Experimental Biology and Medicine, оргазмы уменьшают чувствительность к боли в половину. Это происходит благодаря ендорфінам, и такая "таблетка" подействует значительно быстрее, чем любые лекарства из аптеки. Поэтому, когда у вас "болит голова" не следует отказывать партнеру в удовольствии.

Регулярный секс укрепляет иммунитет

По результатам исследования, которые приводит Psychology Report, люди, занимающиеся сексом 1-2 раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А (первичная защита организма), чем сексуально неактивные мужчины и женщины. Укрепляйте иммунитет правильно!

Регулярный секс = здоровое сердце

Мужчины, которые занимаются любовью минимум дважды в неделю, вдвое уменьшают риск заболеваний сердца, утверждают ученые из Исследовательского института Новой Англии в Массачусетсе. Кажется, что врачи имеют просто-таки назначать своим пациентам секс.

Секс преодолевает простуду

По данным исследования, проведенного учеными Университета Уилкса, регулярный секс может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп. Тем более близость подарит вам положительные эмоции, что является важным шагом на пути к выздоровлению.

Секс улучшает кровообращение

Во время полового акта начинают работать десятки мышц. Интересно, что некоторые из них остаются незадействованными даже при интенсивных занятиях в тренажерном зале. Во время полового акта сердце активно перекачивает кровь, которая идет по сосудам с большим напором. В результате способны раскрыться не только мельчайшие капилляры, и даже прорастают новые.

Оргазм лечит камни в почках

Твердые образования в почках могут испортить жизнь кому угодно, особенно при «выходе». Но ученые пытались и нашли лучшее лекарство от этого недуга – буквально несколько оргазмов. В исследовании, проведенном учеными центра в Анкаре, Турция, было установлено, что занятия сексом, по меньшей мере, три-четыре раза в неделю может помочь при камнях в почках.

Секс лечит женские болезни

Гинекологи часто говорят о том, что регулярная половая жизнь – залог женского здоровья. Однако женщины интересуются насколько эффективно лечение сексом. Проведенные эндокринологами исследования одного из колумбийских университетов, показали, что у женщин с половой активностью не менее раза в неделю, месячный цикл становится более регулярным, а критические дни менее болезненными.

Лечение простатита сексом

Терапия простатита направляется на улучшение дренажа предстательной железы, другими словами опустошения ее от скученного секрета. По этой причине, помимо лекарственной терапии, урологи часто назначают массаж простаты. Эффективным будет и лечение простатита сексом. Однако при воспалениях предстательной железы синтез тестостерона в яичках снижается, в результате чего исчезает сексуальное влечение.

Секс продлевает жизнь

В 1997-м году исследователи подсчитали, что мужчины, которые имеют по крайней мере два оргазма в год, добавляют себе восемь лет жизни. Надеемся, для женщин эта закономерность тоже действует.

Источник: http://2plus2.ua

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